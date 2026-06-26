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「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯

影視圈
更新時間：13:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-26 HKT

「跳水王子」田亮近日在社交平台分享的短片，意外將他18歲的女兒田雨橙推上了熱搜。影片中，田雨橙在父親創辦的國際跳水俱樂部中，為到訪的美國芝加哥跳水隊擔綱現場英語翻譯。她不僅展現了流利英語，其自信從容的氣場和清麗脫俗的外貌，讓人眼前一亮。網民紛紛感嘆，昔日在《爸爸去哪兒》中那個小女孩，如今已蛻變為一位兼具美貌與智慧的「全能學霸」。

田亮女兒充當爸爸翻譯 

田亮在三亞開設的國際跳水俱樂部，近日與美國芝加哥跳水隊親善交流。但田亮因早年專注於跳水訓練，英語溝通略顯吃力，於是向女兒求助，由田雨橙擔當翻譯，當天她化著淡雅妝容，皮膚白皙、氣質出眾，在翻譯過田亮的歡迎詞後，更直接與芝加哥跳水隊成員傾談，英語能力遠勝父親田亮。田亮事後也驕傲地發文：「感謝閨女，不僅態度好，還免費」，父女互動十分溫馨。

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田雨橙樣子甜美長得亭亭玉立

田雨橙於2013年拍攝親子真人騷《爸爸去哪兒》為人熟悉，節目後田雨橙專注於學業，其父母田亮、葉一茜夫婦長期以來悉心栽培，除了出眾的語言天賦，田雨橙在體育和藝術領域同樣表現卓越，她不僅是一位網球運動員，曾多次參加國際青少年網球賽事，還擅長小提琴，長得亭亭玉立的她，不時在社交平台分享自己的近照，網民紛紛讚她遺傳了父母的優良基因，甚至可以原地出道。

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