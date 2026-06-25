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「金世義案」下月24日開庭審理 金秀賢赴菲律賓拍廣告復出

影視圈
更新時間：19:14 2026-06-25 HKT
發佈時間：19:14 2026-06-25 HKT

YouTube頻道《橫豎研究所》主持金世義，因涉嫌利用生成式AI偽造錄音、散布不實訊息抹黑韓星金秀賢，已遭韓國檢方正式起訴，首爾中央地方法院確認案件將於7月24日首度開庭審理。根據韓媒報道，金世義涉嫌於去年3月至5月期間，透過直播與公開記者會大肆散布虛假訊息，更利用生成式AI竄改已故女星金賽綸的聲音，捏造音檔誹謗金秀賢。起訴書顯示，金世義不僅聲稱金賽綸自15歲未成年時期起便與金秀賢秘密拍拖6年，更指控金秀賢施壓逼債，將死者的離世強行歸咎於金秀賢。

金世義用AI老屈金秀賢逼死金賽綸

警方調查發現，金世義從遺屬處取得11張金賽綸與友人的社交媒體對話截圖，再將名字改為金秀賢，並篡改7處內容。他在記者會上公開的錄音片段，亦已確認為AI合成，警方認定整件事屬有組織、有計劃的犯罪活動。首爾中央地方法院考慮到金世義有毁滅證據及潛逃風險，於5月26日正式簽發羈留令，將其收押。檢方已依違反《資訊通信網絡法》、《性暴力犯罪處罰法》及《跟蹤騷擾處罰法》等多項罪名，正式提出起訴。金世義至今仍否認所有指控，案件審判備受外界關注。

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