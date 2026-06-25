美國天后Taylor Swift世紀婚禮傳7.3紐約舉行 策劃公司申請封路貴賓達千人

美國天后Taylor Swift與美式足球員未婚夫Travis Kelce的世紀婚禮傳於7月3日在紐約舉行，據最新報道指，婚禮策劃公司Winick Productions近日向紐約市政府申請，於7月2至4日封閉麥迪遜廣場花園體育館（MSG）附近部分街道，外界普遍相信與Taylor的婚禮籌備有關，暗示婚禮將於7月3日舉行。

《紐約時報》爆料

據《紐約時報》引述3名消息人士透露，有人已向紐約市申請封閉MSG附近街道，以舉行一項「特別活動」。另有一名市政府官員直接表示，MSG正計劃於7月3日舉辦Taylor與Travis的婚禮。至於負責管理場地下方月台的警員，亦已獲告知需為這場星光熠熠的婚禮做好準備。MSG內部消息人士亦向傳媒透露，場地已將7月2至4日的檔期全數封鎖，並正為一項大型活動作準備，惟對方拒絕更多細節。大型活動策劃公司Winick Productions亦向市政府提交申請，擬在MSG外搭建帳篷，並申報是次活動的賓客人數介乎500至999人，規模相當龐大，公司總裁拒絕置評。

紐約市長漏口風

多名Travis的堪薩斯城酋長隊隊友，據指已預訂了時代廣場附近的5星級酒店於7月初的客房，進一步令外界對婚禮地點及日期的猜測升溫。紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）早前在記者會上亦鬆口，於提及城市大型活動時直接點名Taylor Swift的婚禮，其後被問及是否獲邀出席，他笑言：「沒有，也不會出席。」並祝福他們新婚愉快。目前Taylor及Travis方面均未就婚禮消息作出回應，不過不少紐約網民亦有感他們的婚禮擾民，因為7月3日在MSG附近會有大量的美國獨立250周年的慶祝活動，7月4日正是美國國慶日。