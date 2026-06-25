陳敏兒安息禮｜蕭潮順長文悼摯友  難忘慈母照顧患血癌文諾  為廖啟智與長子關係仆心仆命

前TVB綜藝科監製、曾製作《運財智叻星》、《萬千星輝賀台慶》等多個經典節目的蕭潮順，在好友陳敏兒舉殯及舉行安息禮之際，於社交平台發佈長文悼念。相識逾四十載，蕭潮順透過回憶點滴，向大眾展現了陳敏兒不為人知的多面性，她不僅是一位演技出眾的演員，更是面對逆境堅韌不拔的慈母、默默為丈夫經營家庭的好老婆，以及一位真正身體力行回饋社會的「100分香港公民」。

陳敏兒積極面對幼子患癌

當年廖啟智與陳敏兒的幼子文諾在三歲時不幸確診血癌，作為公眾人物兼一家之主的廖啟智承受著難以想像的壓力。蕭潮順回憶道，面對厄運，陳敏兒與廖啟智選擇了極為積極的態度應對。因為醫生建議要多接觸陽光，兩人堅持每天早上帶文諾到公園散步，並時常邀請蕭潮順同行，讓文諾多活動、多說話。

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蕭潮順難忘文諾自我介紹

最令蕭潮順至今難忘的，是陳敏兒總會細心且樂觀地教導患病的兒子笑著向人自我介紹：「蕭仔叔叔，我係廖文諾，今年三歲。」這份為母則強的堅韌，深深打動了身邊人。

陳敏兒悉心栽培愛子

除了全心照顧幼子，陳敏兒對另外兩位兒子文哲與文信亦是愛錫有加，並為他們的成就感到無比自豪。她不時會向好友分享兒子們的近況，例如老大喜歡電子音樂、老二（文信）在YouTube頻道「小薯茄」展現導演才華，她都為此「開心到不得了」。

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陳敏兒助丈夫和大仔建立關係

更難得的是，陳敏兒對家庭關係的經營極具智慧。二千年初，蕭潮順計劃前往南極拍攝個多月，陳敏兒深知廖啟智為了養家絕對不肯放下工作離開香港，於是主動提議蕭潮順邀請廖啟智與大仔廖文哲同行。陳敏兒準確預判，只要是為了陪伴兒子，廖啟智一定會答應。

廖啟智和大仔關係變得更緊密

最終這趟南極之旅順利成行，這一個多月共處一室的日子，成為了廖啟智與文哲父子間最親密、最長久的接觸。蕭潮順憶述，當晚在破冰船的派對上，文哲用音樂征服全場觀眾時，廖啟智臉上露出的滿足笑容，至今仍歷歷在目。陳敏兒在背後的穿針引線，足見她作為妻子的賢淑與用心。

陳敏兒為「香港社會做多啲、做好啲」

經歷幼子離世的撕心裂痛，陳敏兒並沒有放棄自己和家庭，反而將這份愛昇華，轉化為對社會的貢獻。蕭潮順在文中特別讚揚陳敏兒是一位「100分公民」。文諾離世後，陳敏兒積極投身家庭教育工作，推動正向教育，不僅成立了非牟利組織「家長匯集」造福社會，更時常與參與社企工作的蕭潮順探討，希望可以「為香港社會做多啲、做好啲」。隨後，她更展現出卓越的領導能力，成立「幸福生活協會」推行家庭生死教育，無私地將自身經歷化作指引他人的明燈。

蕭潮順望陳敏兒一家再團聚

在文章的結尾，蕭潮順感性地寫道：「敏兒一生善良有愛，貫徹真正愛的教育。我以認識敏兒及智叔為傲！一路好走！」並在後記中祝福敏兒與廖啟智、文諾能在另一個國度，再次背起背包，一家人快樂地去他們想去的地方流浪。

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陳敏兒安息禮照片：