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港姐2026丨陳梓穎化妝遮愛狗紋身 頸上紅點被蚊叮自嘲太Sweet 周芳姿獲馮盈盈教表情管理貼士

影視圈
更新時間：16:45 2026-06-25 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-25 HKT

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗昨晚到訪湖南以古鎮式的旅遊景點南岳里，她們穿上漢服現身。雖然10號陳梓穎（Cecilia）曾參選多倫多華裔小姐，但她未試過着漢服，試完之後即想拍古裝劇。提到號陳梓穎「洗走」身上愛狗紋身，她表示以化妝遮瑕，但頸上的紅點是被蚊針，可能自己太Sweet，不過，身上其他紅點疑似皮膚敏感，並會多吃健康食品增強抵抗力。

周芳姿大讚佳麗漢服造型靚

另外，9號周芳姿（Gracia)則大讚各佳麗穿漢服好看，特別是師姐馮盈盈好漂亮，對方為人亦很友善。她說：「她會給貼士教我們表情管理，又教我腦海中想著一首歌，然後心情就會輕鬆一點，我會聽周杰倫同張天賦的歌曲。」

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