港姐2026｜楊媛媛穿漢服變美人想拍古裝劇 顏懿菲盼奪三甲成最佳碩士畢業禮物

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗由三位師姐馮盈盈、陳懿德、黃嘉雯帶領下，昨晚到訪湖南以古鎮式的旅遊景點南岳里，她們齊齊穿著漢服化身成古代美人。

顏懿菲顏懿菲一見如故

7號楊媛媛（Vera）對於首次穿着漢服，她大讚看似簡單，但穿着漢服需要別人幫助。而同樣首次穿漢服的11號顏懿菲（Agnes），指自己對歷史太大了解，故太喜歡睇古裝劇，不過經過今次古裝扮相後，深感要探索一下，自覺有一點古典美。談到可有興趣拍古裝劇？楊媛媛笑言經過今打扮，自覺適合，若然有導演邀請會嘗試。至於現攻讀碩士課程的顏懿菲透露已交論文，現可全力以赴應付港姐決賽。問打入三甲是否一份最好的畢業禮物？顏懿菲說：「好想！希望大家多多支持。」她又指跟楊媛媛一見如故，現已成好友，喜歡傾扮靚話題。