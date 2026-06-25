UFO離奇命案｜楊偲泳聞男友張振朗「突然結婚論」三度避談稱耳仔嗡嗡聲 陳湛文埋怨冇得去外國影展宣傳

電影《UFO離奇命案》昨晚（24日）在圓方舉行首映禮，幾位主演凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑、導演郭家禧及李振傑到場宣傳，此片吸引了多位圈中人到場支持，包括：呂爵安、梁業、邱彥筒和男友林家熙、伍允龍、談善言、蔣祖曼、趙希洛 、KB（李健宏）、小肥、楊潮凱、張紋嘉、劉沛蘅、徐浩昌、鍾柔美、施焯日、林俊其、馮皓揚、蔡景行、梁敏巧及Lolly Talk三位成員Yanny（劉綺婷）、Mei Mei（曾美欣）及阿Yo（郭曉妍）等。

凌文龍對票房有期望

凌文龍、楊偲泳在片中是情侶，凌文龍表示在這麼低成本（300萬）拍攝下，拍出爆裂而嘔心瀝血愛情浪漫場面；楊偲泳稱這段情十分轟烈，問可有親熱場面？楊偲泳說：「非常親密！動作連場親身上陣，不用替身，即場除掉所有墊（護具），因而受傷。」在旁的林子傑指她當時雖然受傷要坐輪椅，仍堅持進行拍攝。問他們對票房信心？凌文龍稱期望，陳湛文插嘴稱若然票房去到1千萬，「我應承大家，美國將會再揭秘第四波（指UAP／UFO檔案）。」凌文龍笑說電影公司一定同美國國防部有關係，「否則怎可能幫《UFO離奇命案》宣傳？另外美國有一套電影《揭密日》，也是幫我們宣傳！」

陳湛文埋怨冇得去影展

正為舞台劇緊密排練的陳湛文表示，會盡量抽時間謝票，他卻埋怨說：「那些影展並沒有我份兒了，影展通常與我們演員無關，因為只有導演才可以去到。」並指︰「最想出席西班牙影展，之後可以順序去多幾個國家才返港！」問到戲中男友凌文龍可有留意楊偲泳早前拍減肥廣告，因衣着問題被網民指「如穿內衣」？凌文龍一頭霧水全不知情。楊偲泳即向他們解釋，場面搞笑，她發覺男性、女性對衣物理解有差別，對內衣、吊帶衫有誤解，所以已在網上教大眾區分。問她是否覺得拍攝出來的效果非常性感？楊偲泳說：「大家實在太在意（性感）這件事。」

楊偲泳耳仔有事

問到男友張振朗早前稱不排除「突然結婚」一事？楊偲泳扯帶開話題說：「說起這一點，真巧合！因為跟戲中男友驚天地泣鬼神的愛情故事，都同婚姻有一點關係，不能說太多了！（你與張振朗呢？）太離奇了！奇怪到我的耳朵嗡嗡聲。」追問她有無跟張振朗談及這事？她繼續扯開話題：「反而傾我們的電影會有多少票房，電影公司會不會安排帶我們去影展。」

林子傑同父親炒大鑊

此外，早前林子傑的手機被黑客入侵，導致家人損失金錢，問事後可有被家人鬧？他指經已過去，亦因此事同爸爸「唇槍舌劍」，「藉此增進父子之間的感情！」他不肯透露哪位親人受金錢損失。楊偲泳則表示事後也有鬧他「不小心．。