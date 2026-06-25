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陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光  周潤發劉德華蔡少芬致送花圈  兩兒文信、文哲永念親恩

影視圈
更新時間：13:11 2026-06-25 HKT
發佈時間：13:11 2026-06-25 HKT

陳敏兒早前於6月12日因病離世，終年66歲。陳敏兒和廖啓智的兒子廖文哲和廖文信今日（25日）下午在尖沙咀聖安德烈堂為亡母舉行安息禮，安息禮地點與當年廖啓智的是同一教堂，場內只開放予受邀親朋出席及不設公祭。安息禮所收帛金將以陳敏兒名義全數捐贈作慈善用途，遺愛人間。安息禮將以私人形式舉行，只限親友參與，不對公眾開放，但為了讓海外親友及一直關心陳敏兒的公眾人士可作最後致意，家人特別安排於陳敏兒的YouTube頻道同步直播安息禮，讓各界一同追思及送上祝福。YouTube直播網址：https://www.youtube.com/@happiness_living

陳敏兒遺照笑容慈祥

聖安德烈堂現場擺滿了親屬所送的花圈，當中包括陳敏兒的母親，及兩位兒子廖文信、廖文哲的花圈。其母於花圈上寫上「悼念愛女 永遠愛你 母親痛悼」，而廖文信、廖文哲的花圈就分別寫上「摯愛長存」及「永念親恩」。而在聖堂上台的最當眼處，就看到陳敏兒的遺照，相中的她笑容慈祥，穿上白衣和背心，面容十分和藹可親。禮堂內近門口位置資料另一張陳敏兒穿上畢業禮服的照片，是她生前特意預先拍攝，寓意自己人生畢業。此外，於接待處上除放有悼念冊之外，亦放有兩張陳敏兒的照片，其中一張她穿上桃紅色的長裙，背脊見到一對翼，象徵她已變成天使。

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周潤發劉德華致送花圈

陳敏兒於圈中人緣極佳，見到多位巨星如周潤發夫婦、劉德華、蔡少芬、張晉夫婦、謝寧和蘭茜都有致送花圈，而藝進同學會都有送贈花圈表心意。

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