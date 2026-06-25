朱千雪曝光懷二胎20周最新狀態  手腳仍纖幼得天獨厚顏值零走樣  千字文爆比懷首胎更焦慮

現年37歲的前港姐季軍朱千雪（Tracy），近年淡出幕前轉型成為大律師，憑藉其甜美知性的形象和專業成就，被譽為「TVB學霸港姐」。繼2024年誕下兒子Justus後，今年5月她再度報喜，宣布懷上第二胎，實現三年抱兩。近日，朱千雪在社交平台首次公開懷孕後的近照，並撰寫長文剖白第二次懷孕的真實心情。

朱千雪懷孕5個月狀態佳

從朱千雪分享的最新照片可見，懷孕已踏入20周（約5個月）的她，狀態極佳。她身穿一襲藍白直間鬆身恤衫裙，腰間簡單繫上布帶，雖然腹部微隆，但整體身形依然纖瘦，手腳絲毫沒有出現水腫，可謂得天獨厚。照片中的她，臉上掛著招牌的甜美笑容，眼神充滿自信，不僅顏值一流，皮膚更是完美無瑕，完全沒有因懷孕而走樣，女神風采依舊。

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朱千雪坦言二次懷孕更焦慮

然而，與第一次懷孕的喜悅相比，朱千雪坦言這次的心情更為複雜。她解釋，很多人問她兩次懷孕的區別，她直言：「這次有更多的焦慮，因為你已經知道接下來必須經歷哪些關卡；但同時也多了一份釋懷，因為知道自己以前曾經做到過。」

朱千雪休息時間大減

朱千雪透露，第二次懷孕的身體變化來得更快，但能夠休息的時間卻因要分身照顧大兒子而大為減少。同時，她還要努力在繁忙的法律事業與陪伴孩子之間取得平衡，這讓她不禁自問：「自己是否還能做到？」

朱千雪要更好地管理時間

儘管挑戰重重，朱千雪依然抱持學習的心態積極面對。她在文中寫道，這段旅程已成為一次新的學習經歷，讓她學會了更加獨立、更好地管理時間，並且每天都心懷感恩。不少網民看後紛紛留言送上祝福，並叮囑她再忙也要好好保重身體，期待二寶的順利降生。

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