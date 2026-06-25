蝦頭楊詩敏愕然回應前度邵子風遇襲：多年冇聯絡緣盡難強求

蝦頭（楊詩敏）和譚偉權將於7月11日在灣仔藝術中心壽臣劇院舉行的《唔妥你還是愛你》舞台劇音樂騷，昨天宣佈加開7場合共演出13場。

蝦頭譚偉權破格融合音樂劇棟篤笑短劇

二人以全新形式創作這次演出，當中融合音樂劇、棟篤笑、短劇，還有二人對感情的分享及與觀眾互動，可說是有點複雜。演出不僅考驗二人的唱功與演技，更挑戰他們在台上極速換裝、轉換角色及與觀眾的互動應變能力，觀眾入場既可聽歌，又可睇戲，還有笑料連場。

即時變聲變身增添戲劇張力

蝦頭指，譚偉權最強是做音樂劇，因為二人這次要演、又要唱，加上每個段落均以不同階段的男女關係為主題，配以相應造型，有一環節會在台上即刻轉換角色，觀眾會看到二人現場即時轉換另一個角色造型之餘，聲音及肢身都會有變化。他們笑言，這種直接的轉換反而增添戲劇性。

蝦頭祝邵子風早日康復

此外，蝦頭前男友邵子風前日(23日)在餐廳內進行網上直播，期間突然被一名光頭男不斷揮拳施襲，邵子風血流滿面，問她可有與前度聯絡？蝦頭顯得愕然，直指這幾天自己不停排練，真的不知道，還問他發生什麼事？並表示，已多年沒有聯絡，但希望他早日康復：「每個人跟每個人的緣分，其實可能要完便完，沒法強求，與他沒有什麼牽扯也沒有聯絡，但我與火火分開之後仍是好友，我還是他孩子們的契媽，緣份很玄妙，就像讀書時日日見老師，畢業後可能一世都不會再見。」她更將緣分帶到這次演出之上，直指，這次演出正正探討人生中不同階段的伴侶關係：「初戀、大學時期以為會結婚的對象，拍了五六年拖先發現不是這個人，30歲後急住生仔而結婚，最後要面對婚姻的真實。」她說，這些故事既是戲劇，也是人生。

蝦頭將緣分哲學融入演出

談到緣分，蝦頭表示，與譚偉權很有緣，她18歲認識這位哥哥，當時做《遇上1941的女孩》音樂劇，而她只是當和音，也是她第一次做表演，當時仍在演藝學院讀書的她見到這位師兄靚仔，唱歌又好聽，她說：「我便跟自己說，長大後一定要好似他一樣做舞台劇。」這段合作由1994年斷續延續至2000年，多次重演後，兩人再沒合作，直至這次才有機會度再合作。