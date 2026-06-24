陳啟泰因疫情引發抑鬱及焦慮症 食藥暴肥感激老婆照顧：陪咗我七個月，每日由早到晚冇出街

陳啟泰（Ken）早前接受新城廣播節目《開心大派對》訪問，與主持薛家燕、思敏及范振鋒大談近況。久未露面的陳啟泰在節目中真情剖白，透露過去幾年深受抑鬱症與焦慮症困擾，更因藥物副作用導致體重飆升至216磅。幸好得到太太不離不棄的照顧，陳啟泰現時已走出陰霾，並預告即將復出幕前再戰樂壇。

陳啟泰疫情期間患抑鬱與焦慮症

陳啟泰在訪問中詳細分享患病經歷，他透露大約在四年前疫情期間，接種疫苗後約兩個月出現嚴重失眠問題，其後更引發抑鬱症及焦慮症。陳啟泰強調：「我唔敢講一定係Covid，我唔想危言聳聽，但喺我嘅case係有啲關係嘅。」他回憶病情最嚴重的時候，因為極度害怕外出染疫而被隔離，所以長時間將自己封閉在家中，足不出戶。

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陳啟泰感激老婆停工陪伴7個月

在對抗抑鬱症的低潮期，太太成為了陳啟泰最大的精神支柱。陳啟泰坦言當時極度缺乏安全感，身邊絕對不能夠沒有人陪伴，而太太為了照顧他，毅然推掉所有工作。陳啟泰感動地說：「見到老婆就會放鬆，佢丟低所有工作、教會事務，陪咗我七個月，每日由早到晚，冇出街。」太太在他人生最「水深火熱」時期的全天候陪伴，成為了他努力康復的最大動力。

陳啟泰減40磅預告復出樂壇

除了情緒困擾，陳啟泰透露在病發初期因為極度依賴精神科藥物，產生了嚴重的副作用，導致臉部及身體嚴重浮腫，體重一度暴增至216磅。及後，陳啟泰決心透過排毒療程及配合運動，成功減去40磅，現時體重回落至176磅。對於目前的狀態，陳啟泰形容：「我永遠都同自己講，仲有進步空間。」他亦藉此寄語大眾，面對情緒困擾時切勿諱疾忌醫，應及早尋求專業協助。

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陳啟泰獲薛家燕力撐「好多瓣都好掂」

隨着身心狀態恢復，曾於2002年推出過唱片的陳啟泰表示對音樂依然充滿熱誠。他透露正籌備在內地推出重新編曲的經典廣東歌，同時亦有計劃創作全新單曲。聽見陳啟泰的復出大計，薛家燕大讚他：「其實你好多瓣都好掂喎！」陳啟泰隨即笑言：「我係『瓣啟泰』。」他更期望未來有機會與薛家燕同台合唱，薛家燕聞言即興奮高呼：「好呀！」