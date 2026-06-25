港姐亞軍龐卓欣將結婚狀態大勇 貼身衫遮唔住澎湃上圍 食水果餐保持纖瘦螞蟻腰

34歲的2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada），自去年聖誕節在雪地中接受金融才俊男友Patrick的巨型鑽戒求婚後，便全心投入籌備她的婚禮。為了在人生大日子中以最佳狀態示人，龐卓欣積極纖體瘦身，狀態大勇，近日她在社交平台上分享一日的健康飲食，片中她穿上一身貼身低胸的灰色瑜伽衫，展現出迷人的鎖骨與豐滿傲人的上圍，更完美勾勒出她努力鍛鍊下的纖細螞蟻腰，S形曲線非常吸睛，準新娘零贅肉的完美體態，讓人眼前一亮。

準新娘龐卓欣嚴格控制飲食

龐卓欣在片中，大方公開她極具營養的「新娘餐單」，她的早午餐奉行輕食原則，主食是每天必吃的香蕉，以補充鎂質幫助肌肉恢復和改善睡眠。此外她每天都會吃堅果，將15克杏仁與15克開心果搭配，以確保營養均衡。在水果的選擇上她亦一絲不苟，平日嚴格挑選紅莓、黑莓等低糖分水果，只會在週末稍稍放縱，獎勵自己品嚐芒果、菠蘿、山竹、蜜瓜等水果，確保攝取足夠維他命之餘，又不會致肥。

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龐卓欣吃有機朱古力保持身材

龐卓欣透露習慣了輕量早午餐以避免飯後眼瞓，寧願將熱量配額留給晚餐。在影片中，她展示了鋪滿蟹籽、野生三文魚、牛油果和糙米飯的日式蓋飯，美味又飽足。龐卓欣最喜歡的零食，她也堅持吃含有機可可的健康朱古力，就算不是準備當新娘，龐卓欣提供的一日餐單，也是女士保持健康體態的不錯選擇。

龐卓欣出身富裕家庭生活無憂

龐卓欣出身富裕家庭，父親是著名股評人、東驥基金管理董事總經理龐寶林，傳身家逾億。但龐卓欣自2015年奪得港姐亞軍後，並未簽約TVB，反而轉戰網絡成為KOL。感情路上，她於2019年與「鐘錶大王」長孫孫智威結束6年情後，同年戀上現任未婚夫Patrick。兩人拍拖以來愛得高調，經常在社交平台放閃，去年聖誕Patrick更在雪地以巨型鑽戒求婚成功，事業愛情兩得意，網民紛紛羨慕她這位人生勝利組。

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