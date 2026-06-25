給阿嬤的情書丨「謝南枝」是誰？李思潼非科班出身 傳拒絕「趙露思公司」 被導演選中爆紅

內地電影《給阿嬤的情書》以潮汕方言發音，講述海外華僑寄信回故鄉及匯款憑證（僑批），仍為核心故事作品，今年在五一黃金周在內地上映後，以黑馬之姿突圍，票房大收18億人民幣，電影已在香港上映。《給阿嬤的情書》演員近乎全新人，製作成本僅花1,400萬人民幣，在片中飾演在曼谷唐人街經營旅社的老闆女兒「謝南枝」的李思潼，一躍成為矚目新星。

李思潼獨特氣質符合角色

李思潼是一位新演員，《給阿嬤的情書》是其首次參與的作品。2004年出世的李思潼，今年只有22歲，來自廣東揭陽。李思潼入行的經歷充滿戲劇性，據悉導演藍鴻春在籌備電影時，為尋找符合女主角氣質的演員，曾海選逾千人，卻始終未合心意。直到在短片平台上見到李思潼，被其獨特氣質所吸引。

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李思潼靠短影音獲導演青睞

李思潼早前受訪時，曾爆料透露兩年前收到《給阿嬤的情書》劇組的私訊邀約時，還以為是詐騙：「那時候爸爸媽媽還害怕是詐騙，而我也有點不敢相信。」其後在家人陪伴下試鏡，在網上搜索導演藍鴻春比對後，確認是同一人才放下心中疑慮。

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李思潼日食一餐還原飢荒樣

李思潼並非修讀藝術、表演系出身，拍攝電影時，仍是一名大學二年級學生，今年才在廣東財經大學金融工程專業畢業。李思潼因為零表演經驗，因此用最純粹的「體驗派」去鑽研角色。李思潼為真實呈現片中飢荒年代人物，以極殘酷手法，連續一星期每日僅食一餐飯，將自己餓到顴骨突出，為求在鏡頭前呈現最真實的形態。

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李思潼無台詞演繹觸動人心

李思潼又為演繹「謝南枝」，在拍攝前一度長時間逗留在潮汕檔案館，翻閱無數泛黃的真實僑批舊信件，揣摩當代女性的握筆姿勢及書寫力道。而李思潼在監獄中讀信的無台詞重頭戲，憑眼神的流轉與睫毛的輕顫，將角色壓抑半生的痛苦、釋然與委屈展現得淋漓盡致。早前李思潼傳出簽約趙露思所屬經理人公司，被她否認。而李思潼最近在第23屆電影頻道傳媒關注單元上，獲得「最受傳媒關注新人女演員」獎項。