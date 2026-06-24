Lisa受訪拒談戀情 疑證實與三公子感情有變 憶赴韓受訓初期與Rosé最親密

人氣韓團BLACKPINK成員Lisa最近登上《Vanity Fair》封面並接受該雜誌訪問，文中更提到其公關人員兩度警告記者不要追問她的感情生活，似乎已是側面證實了她與LVMH集團三公子Frédéric Arnault的戀情已玩完！

Lisa自覺壓力太大

該雜誌昨日（23日）發布的封面故事中，記者提到Lisa與三公子「似乎已經分手」，並指他未有出席Lisa在3月底時舉行的生日派對。雖然記者未能問到Lisa的感情現狀，但她亦有談及其私生活。Lisa坦言雖然很愛自己的粉絲，亦享受與他們在公共場合中見面，但有時也會感到有壓力，「有時我覺得壓力太大了，我想過普通人的生活。」不過，她補充道：「自從我承認自己沒有私生活之後，我的粉絲們似乎更加尊重這一點了。」

Lisa全靠Jennie指導韓文

此外，Lisa亦有談及其成長過程。當中提到她原名Pranpriya Manobal，但在13、14歲期間，已參加了YG娛樂面試的她因心急等候回覆，故此其母就帶她去見一位命理大師，對方建議她改名為Lalisa，指此名對她有利，於是她就正式改名為Lalisa Manobal（出道後則再添藝名「Lisa」），改名後隨即就收到YG通知已招收了她為練習生。接着她便單人匹馬赴韓受訓，當時她完全不懂說韓語，全靠Jennie給她很多指導。而她跟Jisoo雖然初時言語不通，但二人很快就找到溝通的方法。但她早期最親密的夥伴卻是Rosé，出身自澳洲移民家庭的Rosé也和她一樣，都是小小年紀就離開家人在韓國受訓，故此二人特別投契，Lisa說：「我們就像雙胞胎姊妹一樣。」

Lisa對觀眾接受其演員身份感高興

談到近年她撈埋演戲這瓣，Lisa說：「你做同一件事超過十年後，就會想要尋找新的靈感來源。」而最令她開心的是自從《白蓮會3》播出後，觀眾亦開始接受其演員身份：「這真的很令人興奮，人們會認出我是演員Lalissa了！」