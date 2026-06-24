林嘉欣大爆拍《THE SEASON》要試鏡 錢裕揚對香港念念不忘

林嘉欣早前在金成《叔叔的愛》、梁靖琪《SpotiTalk》上大談Viu原創劇《THE SEASON》趣事之後，由谷德昭主持的訪談節目《爆谷一周》第五集亦迎來超強大陣容！谷導邀請林嘉欣，聯同進軍荷里活的錢裕揚（Justin）、《全民造星V》總冠軍香胤宅（Lyman）及型男駱振偉（Thor）一同登場，大爆《THE SEASON》鮮為人知的幕後趣事與拍攝秘辛！

林嘉欣竟然要試鏡？

出道多年，林嘉欣首次挑戰全英語演出，她憶述這：「《THE SEASON》陣容國際化，導演係智利人、編劇係美國人、攝影師係西班牙人，所有演員都要試鏡！你知我以前好少試鏡，今次要演潑辣角色，其實冇人會諗起林嘉欣㗎！編劇、導演要我試三場戲，佢哋不斷畀我意見，要我演得再潑辣啲，我覺得好好玩。」她形容角色Fiona Hext「做任何事都唔受到掣肘」，是個不折不扣的上流社會豪門女王；然而22年前的一宗案件浮面，令他們的家族地位受到動搖。

錢裕揚眾多香港「第一次」

提到角色David，錢裕揚透露角色是個剛離婚的律師，表面上好乖，好守規矩，惟內心充斥着秘密。谷德昭指追美劇時以為錢裕揚是ABC，想不到他會講廣東話。錢裕揚直言非常緊張：「我好耐冇講廣東話！我喺台灣出世，兩個月大就搬嚟香港，住到12歲；今次返嚟做訪問，好感動！因為我人生中有好多個第一次都係喺香港發生︰第一次追女仔、第一次拍拖都係喺香港，都幾早熟！當時媽咪都鬧我。」《THE SEASON》在香港實景拍攝，也勾起他不少回憶：「我第一次演舞台劇《仲夏夜之夢》，就係喺香港文化中心。三年班第一次吊威也。如果我冇喺香港接觸表演，我唔知我而家做唔做到演員。」

林嘉欣欣賞Kōki獨立

《THE SEASON》令觀眾深刻的一幕必推第二集沙田馬場，林嘉欣也直呼：「我出道咁多年都係第一次喺馬場拍戲！」谷德昭亦非常羨慕，深感《THE SEASON》製作規模龐大，形容︰「唔好話劇集，連電影都好少見」！林嘉欣補充：「我哋喺開機前，進行咗一次全員圍讀，以往通常係主要演員出席，但今次係所有演員一齊圍讀。」錢裕揚透露：「每一集嘅編劇都會喺美國飛過嚟，實地考察，如果導演要改劇本，佢哋都願意改。」林嘉欣也笑言接拍《THE SEASON》後令自己變得更獨立：「所有演員都係自己一個飛過嚟，冇經理人、冇助手，Kōki（木村光希）都係自己一個嚟，我好欣賞，所以我不停叫公司同事快啲走！我拍完《THE SEASON》去咗台灣拍戲，我就冇帶人過去嘞！」

錢裕揚試鏡450次

錢裕揚是學院派出身，谷德昭問到求學時期的點滴，他不禁感性爆發：「我喺南加州大學讀表演科，當時係唯一一個亞洲人學生。我去美國前同自己講，嗰邊每一位都比我高、比我靚仔，經驗比我多，我一定要好努力先可以同佢哋比！後來發現，我對於演出係比佢哋更認真，可能佢哋覺得做演員係玩？我17歲經已做咗呢個決定！我選上《孫家兄弟》前，大約試咗鏡450次，唔係每一次都好玩㗎……如果我冇呢啲經驗，就唔會係而家嘅我。」

香胤宅從實戰中成長

香胤宅說到在《THE SEASON》中所飾演的Sammy，經常混在一班貴婦當中，性格看風駛𢃇，對他來說挑戰甚大。百老匯表演者出身的他認為，理論、實踐同樣重要，「我喺英國讀劇場藝術研究。當我睇舞台劇或者藝術表演，先會睇得明；同埋實戰好有幫助，會教到你點樣表演。」

駱振偉演主持人玩死自己

駱振偉則飾演拳賽主持人，但是因為文化差異、攝影機擺位問題，他竟然NG了過百次！「拍攝好嚴謹！我演主持，幻想一下，我每次拍攝都要從第一句對白，重頭開始講，每次都要出盡力演出，連同場其他演員都背得出我嘅台詞，相當難忘！」