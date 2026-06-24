負評王丨吳保錡成功邀女神回港拍MV圓夢 李彩華欣賞Poki工作有Heart

ERROR成員吳保錡（Poki）早前已推出的全新個人單曲《負評王》，MV今日正式首播，歌曲旨在傳遞「直面負面，方能活出真實」的訊息，鼓勵大眾在充斥負能量的現實中，不必刻意迎合虛假的樂觀，唯有擁抱自己的負面情緒，才是與自己和解的開始。今次Poki不僅親自參與MV概念構思，更成功邀請到「女神」李彩華（Rain）回港出演女主角，MV以黑白強烈對比的電影感視覺，刻畫出現實社會中被踐踏與操控的無奈，震撼人心。

吳保錡受《Sin City》啟發用黑白畫面

MV的概念由Poki與導演共同構思，將自己投射於角色中，反思生活、工作以及現實中遭遇的種種經歷。Poki透露MV啟發自他喜愛的電影《Sin City》的抽離感，特別採用黑白畫面，僅讓某些特定顏色突出。

吳保錡暗諷社會踐踏

MV中最具視覺衝擊的一幕，是Poki慘被大量波鞋、皮鞋、高跟鞋甚至童鞋狠狠投擲。Poki沉重解釋背後的社會隱喻：「因為呢個社會上，其實無論咩階層、咩背景嘅人，都有機會去踐踏你。但你好多時唔能夠反抗，好多事都要『硬食』、好似被綁架咁硬食所有嘢。你亦唔可以出嚟解釋太多，因為解釋可能就等於掩飾。我好想喺MV入面表達到呢個咁真實嘅社會議題。」

吳保錡自小是李彩華影迷

談到邀請Rain擔任女主角的原因，Poki直言全因對方的電影演員身份，能令MV質感昇華、電影感更厚重。原來Poki自小便是Rain的影迷：「以前看《百分百感覺》、《黑白道》，仲有《打雀英雄傳》都不斷重複睇！自從認識左佢之後，就一直好想同佢合作。佢絕對係我哋香港一個具代表性嘅藝人，如果可以同一個香港代表性嘅藝人合作，對我講，都係喺娛樂圈入面留低咗一個足印。」對於今次能夠成事，Poki表示萬分感激：「今次能夠搵到Rain做女主角，我真係萬分、萬分、萬分嘅感激！佢嘅參與令到MV真係好睇咗超級多，好有睇頭，亦都畀咗我呢啲後輩好大好大嘅動力，多謝阿 Rain！」在MV中，Rain 飾演一個幕後大玩家的角色，控制著一切，隱喻著辦公室政治或社會上層的操控者。

李彩華讚吳保錡好正

被問到為何會一口答應Poki的邀請？Rain透露二人經朋友介紹認識了一段時間，雖然不算認識了很久，但一直非常欣賞對方：「我覺得佢對於自己嘅工作好有Heart，我覺得好正！而且導演之前同我哋溝通過，大概成件事嘅走向都係要靚、要有型，製作真係好好。同導演傾嘅時候，都已經主動問過我，譬如當中有食煙嘅鏡頭，會唔會好介意？我覺得拍出嚟效果有型嘅話，絕對可以配合！」Rain更坦言來到拍攝現場後大開眼界，完全是她冇想過，原本以為只是拍個MV，但現場完全是電影感製作，更加感受到整隊攝製隊的真誠、好有心的態度。