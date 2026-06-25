洪欣與老公零互動屢傳婚變？張丹峰突晒繼子張鎬濂溫馨片段 一舉動力證「父子情」未變

洪欣與年輕11歲的內地演員老公張丹峰結婚多年，但夫妻二人近年鮮有公開同框互動，讓外界對他們的婚姻狀況充滿揣測。然而近日張丹峰在社交平台，分享了一段與繼子張鎬濂的溫馨互動，父子情深的畫面，似乎未受婚變傳聞影響，引發網民熱烈討論。

張鎬濂重現童年父子溫馨片

張丹峰近日分享一段名為「一鍵回到小時候」的影片中，現年25歲的張鎬濂與繼父張丹峰一同出鏡。影片開頭，兩人模仿一張舊照片的姿勢，接著張鎬濂拿出一張畫著腹肌的紙，貼在張丹峰的肚上，然後兩人拿著衣服，重現一張多年前在遊艇上拍攝的父子合照。舊照片中，年輕的張丹峰赤裸上身，身旁是年幼的張鎬濂，二人全程笑容燦爛。如今張鎬濂已長大成人，身高更超越繼父，而張丹峰的身材雖不復當年，但父子倆的溫馨互動，尤其是張鎬濂為繼父畫上腹肌的幽默舉動，盡顯二人深厚親密的感情。

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洪欣稱與張丹峰離婚僅兩星期即復合

洪欣自2009年下嫁張丹峰，並在2014年誕下女兒張晞彤後，曾一度擁有令人稱羨的四口之家。然而近年張丹峰與前經理人畢瀅的緋聞甚囂塵上，導致他與洪欣的婚姻亮起紅燈，洪欣於2023年5月1日凌晨突然在微博宣布離婚：「我和張丹峰不再是夫妻關係」，但事隔兩星期，洪欣又稱繼續婚姻關係。但近年夫妻間在社交平台上的互動幾乎絕跡，洪欣除了與兒子張鎬濂不時拍片外，就是獨自湊女或與好友相聚，張丹峰則甚少現身於家庭活動中，令婚變傳聞愈演愈烈，這次張丹峰與張鎬濂高調晒出父子合照，引來網民對張丹峰與洪欣的婚姻關係無限揣測。

張丹峰視繼子張鎬濂如己出

事實上張鎬濂是藝人莫少聰與洪欣的兒子，雖非張丹峰親生，但自小由他撫養長大，感情甚至比親生父子更為親厚。張鎬濂成年後進入娛樂圈發展，亦跟隨繼父姓，改名為張鎬濂，網民從張丹峰與繼子張鎬濂的互動片段，感受到二人父子情從未改變，幸福溫馨。

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