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王嘉爾第8次現身LV男裝騷 全黑皮革造型晒果敢優雅時尚態度

影視圈
更新時間：20:45 2026-06-24 HKT
發佈時間：20:45 2026-06-24 HKT

王嘉爾（Jackson Wang）現身於巴黎舉行的 Louis Vuitton 2027 春夏男裝時裝騷，今次是他成為品牌大使以來、第8次出席品牌的男裝時裝騷。Jackson身穿品牌2026秋冬男裝系列造型，以全黑色系亮相，造型重點為剪裁俐落的皮革外套，配以對比色衣領設計，透過精準剪裁勾勒出利落而現代的輪廓，展現其一貫果敢而優雅的時尚態度。同時，今次亦是Pharrell Williams出任品牌男裝創意總監後，Jackson第7次出席其掌舵的男裝時裝騷，延續兩人在時裝與音樂上的非凡關係。

王嘉爾與LV創意總監音樂合作成焦點

Jackson與 Pharrell Williams早前合作原創單曲《Sex God》，該曲曾作為品牌2026 秋冬男裝時裝騷的官方騷場配樂，在巴黎時裝周中首度亮相，標誌着雙方於音樂領域的重要聯乘，密切期待兩人未來更多藝術創作計畫。
 

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