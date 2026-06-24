衛詩雅「擇日」請Mani食「升職飯」 激讚中銀香港BoC Pay+ 付款功能優惠多

中國銀行（香港）（「中銀香港」）旗下流動應用程式BoC Pay+ 透過內地銀聯網絡進一步拓展支付場景，現開通「鐵路 12306」與「攜程旅行」兩大主流平台的付款功能，並推出多項消費優惠，以滿足客戶多元支付需求，就連剛榮升英皇娛樂行政總裁的霍汶希（Mani）亦是忠實用家，早前Mani作客影后衛詩雅主持網上美食節目《衛食攻略》，對BoC Pay+ 讚不絕口！在北京工作多年的她直言已久未帶現金出門，出門「一機在手內地通行」。

Mani作客影后衛詩雅主持網上美食節目《衛食攻略》。

衛詩雅專誠「擇日」請Mani食「升職飯」。

Mani減輕助手工作量

衛詩雅也有在香港使用BoC Pay+，更盡展「影后精明眼」說：「我知道使用BoC Pay+ 優惠多籮籮，例如一些指定餐廳、食肆、店舖都有優惠，消費後更可以儲分，積分當錢用，名副其實照顧了大家的衣食住行！」她更「師奶仔」上身「擇日」請Mani食「升職飯」，笑言BoC Pay+ 每個月8號、18號與28號送上額外優惠，順便儲分兼享額外優惠。而Mani亦提到平日公務繁忙，全靠助手幫她記低卡數給她過目，現在用BoC Pay+ 隨時在APP內管理多張中銀信用卡，減輕助手工作量。

2人分享遊走內地與香港以電子支付的方便快捷體驗。

Mani約定衛詩雅之後到北京工作時再「飯聚」。

中銀BoC Pay+ 優惠多籮籮，例如一些指定餐廳、店舖也有優惠，消費後更可以儲分當錢用。

Mani平日公務繁忙，以往全靠助手將卡數記低在「數簿」，現在只要使用BoC Pay+便一目了然。

Mani大爆霆鋒拍戲有神技

此外，兩人又不約而同踢爆型爆影帝謝霆鋒的秘密，Mani坦言佩服霆鋒的專業精神，拍攝時無論身處任何惡劣環境或酷熱天氣，依然面不改容，最令人驚訝的是他竟然可以為了演戲而控制自己不眨眼與不流汗，令她嘖嘖稱奇；衛詩雅亦認同演員可以控制眨眼時間，但流汗方面則自愧不如。