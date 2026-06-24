古巨基剖白兒子出世勝過所有獎項 為陪伴成長暫拒巡唱：錯過點滴就冇㗎啦

古巨基早前出席「Talks at Google」，是繼謝霆鋒後，第二位「講Talk」的香港藝人。向來多才多藝的古Sir，除了歌手身份，更是演員、設計師、漫畫家及企業家，今次他除了分享入行35年的心路歷程，更暢談對人工智能（AI）影響音樂產業的睇法，席間又化身「湊仔公」，場面搞笑又溫馨。主持人指無論是80後、90後抑或00後，心目中總有一首古巨基金曲，由《友共情》、《愛與誠》到《愛得太遲》，每首都是集體回憶。古Sir聽完即搞笑回應：「其實我失戀嘅時候都係聽《愛與誠》」引全場笑聲。

古巨基兒時偶像張國榮

古Sir透露兒時偶像是張國榮（哥哥），認為對方不單止是歌手，更是一位藝術家，並自爆童年時未想過當歌手，反而立志要開畫展，笑言會四處亂畫。不過他同樣喜歡唱歌，「我細個冇筆盒，得個筆筒，於是我就攞住個筆筒當咪，一邊聽張國榮、譚詠麟、梅艷芳嘅歌，一邊背歌詞跟住唱。」後來參加電視台訓練班，由小演員做起，做過「同學甲乙丙」甚至「死屍」，輾轉當上娛樂節目主持，才被唱片公司發掘。

古巨基享受做「概念大碟」完整說故事

古Sir又詳細分享音樂創作理念，坦言自己享受做「概念大碟」，由《遊戲 基》、《大雄》、《Human我生》、《時代》到《維多利亞》，每張專輯都有一個完整主題。他解釋堅持原因，「以前會諗，點解呢十首歌會擺埋一齊？大家又會唔記得邊隻歌係邊隻碟，所以一定要俾個原因佢哋，要條『橋』行先。」他以《Human我生》為例，指專輯由《我生》講BB出世，到最後一曲講述離開世界，記錄了一個人的一生，一定要順序由頭聽到尾。他笑說：「你唔可以聽聽吓第一首，然後跳去第十首死咗啦喎，咁樣好跳㗎嘛！」現場觀眾即時報以笑聲。

古巨基堅持AI取代唔到「有血有肉」創作

談及串流平台興起，古Sir認為時代變遷下，聽歌模式改變，但堅信做概念碟仍然有價值，「而家做完一隻歌就可以即刻放上YouTube，大家睇到MV、聽到歌，係全面咗，但對我嚟講，做專輯仍然要有個concept，係習慣嚟。」他透露正籌備下一個新Project，與多位新生代創作歌手合作。他又透露一直有觀察近年熱話AI，早前更以Music Panda名義舉辦了一個名為「盲聽的歌聲」的比賽，發掘擁有好歌聲但不敢出鏡的參賽者，最後為勝出者製作一首由樂壇曲詞創作人度身訂造的歌曲，再以AI製作MV。對於AI會否取代歌手，古Sir表示「唔會！科技冇得驚，驚佢都係會嚟。好似以前錄音帶年代，你會唔會驚CD？到CD年代，會唔會驚數碼？冇得驚㗎！因為時代一直都演變，我哋可以做嘅係點樣喺演變𥚃面靈活自己去繼續做自己喜歡嘅事，保持初心！」他續說：「但我想強調，唱歌同做音樂，就算你彈支結他、唱嗰個聲音、寫嘅曲詞，有血有肉就係有血有肉！係人嘅創作就係人嘅創作！呢樣係替代唔到，你會Feel到有冇溫度。」

古巨基座右銘「唔試唔知時運高」

除了音樂創作，古Sir近年積極拓展幕前幕後版圖，其創立的YouTube頻道「ChillGOOD TV」是本地熱門資訊與音樂平台，作品曾登上 YouTube 香港年度十大熱門影片，深受網民喜愛，而當中的音樂節目「Music Panda」近年更為香港樂壇作出了不少推動力。被問如何面對人生低潮與挫敗，古Sir分享個人哲學，「我有句座右銘，就係『唔試唔知時運高』同『試吓啦，唔使打一身嘅』。」他鼓勵大家要堅持自己鍾意的事，不怕輸勇於嘗試。就像當年會考自己本身讀理科，卻膽粗粗自修報考美術科，結果拿到C級成績，證明「鍾意」就是最大動力。

有屋企人嘅地方係人生Happy Place

講座尾聲，古Sir被問到職業生涯中最「我得咗喇」的時刻，當大家以為答案會是哪個獎項的時候？他卻冧爆話：「我個仔出世嗰時！」全場即時掌聲雷動。他解釋現在最大的快樂就是家庭，更說為了陪伴兒子成長，暫時不會考慮舉行大型巡迴演唱會。「呢啲時光好寶貴㗎！琴晚佢睇YouTube片，關於BB點樣出世，然後佢望住我話：『so cute.』，我即刻拎電話俾佢睇返佢自己出世時個BB樣，呢啲點滴如果錯失咗就冇㗎啦！」至於哪裏是他人生的Happy Place？古Sir就話：「只要係有屋企人嘅地方，就係最靚嘅地方。」

