黃可盈酒店脫浴袍突襲沙灘 超辣比堅尼晒豐滿上圍 盡展玲瓏曲線網民可惜一部位出事

30歲的黃可盈（Flavia）近日在社交平台上發布了一段充滿驚喜的短片，向粉絲大派福利。這段影片從起初的神秘誘惑，到後來大方展露健康性感，火辣程度瞬間引發網民熱烈討論。影片開頭，黃可盈身處一間酒店房間，身上僅裹著一件純白色的浴袍，突然整個人跌向睡床，但影片下半部才是高潮所在，黃可盈特意營造出引人遐想的神秘感。

黃可盈穿比堅尼曬惹火身材

正當網民被這份誘惑吸引時，鏡頭瞬間一轉，場景切換到充滿熱帶風情的陽光海灘。黃可盈換上了一套藍白格紋配有小櫻桃圖案的比堅尼，完美展現出她保養得宜的驕人身材。片中她戴著太陽眼鏡對著鏡頭展露燦爛笑容，緊緻的腹部線條表露無遺，散發著健康陽光的性感氣息。短短數秒的短片成功拿捏了兩種截然不同的風格，令大批網民紛紛留言大讚：「完全看不出30歲」、「腹肌線條太好看了」、「永遠的女神」，不過由於拍攝當天陽光猛烈，黃可盈手臂被曬到通紅，網民紛紛表示可惜，甚至擔心她有否曬傷。

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黃可盈參加ViuTV真人騷《足球女將》

黃可盈拍攝安全套廣告入行，其後當上KOL，近年拍攝了多套ViuTV人氣劇集，包括《弊傢伙！我要去祓魔》、《大叔的愛》、《百萬同居計劃》及《冰上火花》，一步步累積演戲經驗。除了拍劇，她亦有參與ViuTV真人騷《足球女將》，從零開始學習足球，在節目中表現出色，展現出不屈不撓的堅毅意志。

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