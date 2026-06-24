麥明詩罕晒1歲仔正面「神複製」盛勁為 公開嘲老公身形 網民錯重點狂盯一部位

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）結婚兩年，去年誕下兒子，現已1歲大，麥明詩曾爆料因為老公盛勁為經常陪兒子玩耍，令囝囝非常黐爸爸。近日麥明詩在社交平台分享盛勁為與兒子的合照，大爆兩父子相似特徵，引起網民討論。

盛勁為父子打扮相似

麥明詩近日在IG上載一張老公盛勁為與兒子在泳池的合照，見到盛勁為兩父子坐在泳池邊，享受親子時光。囝囝模仿爸爸盛勁為戴上太陽眼鏡，臉頰肉嘟嘟，手臂和大腿相當圓潤，加上微凸的「肚腩仔」，樣子十分可愛。而穿上粉紅色泳褲的盛勁為，與穿橙色泳褲囝囝，同樣赤裸上身，畫面溫馨又有趣。

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麥明詩在帖文下配上幽默留言：「個個都話BB越嚟越似爸爸，我就話，爸爸越嚟越似BB（個身形）」，更標籤「#happyfathersday」、「#dadbod」，取笑老公盛勁為的身材，與有肚腩仔的囝囝作對比。

麥明詩獲讚風趣

不少網民對麥明詩有趣留言加入討論：「麥小姐好優雅風趣」、「最緊要正字，係型」、「似媽媽多啲」，也有網民大讚麥明詩囝囝：「好可愛」、「好得意」，亦有網民錯重點，留意麥明詩囝囝的圓潤身形：「BB有肚腩la」，留言搞笑。

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