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盧瀚霆生日應援店連續兩年進駐星光大道 寄望教主演藝事業繼續「浩瀚雷霆」

影視圈
更新時間：18:45 2026-06-24 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-24 HKT

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）即將於7月7日迎來生日，一眾「神徒」（粉絲暱稱）今年再度凝聚力量，攜手策劃各式各樣的應援活動，將於今年7月7日，連續第二年進駐香港著名地標尖沙咀星光大道，設置期間限定生日應援店，而在旁的維港陪伴了盧瀚霆多個音樂旅程，在他生日當天同聚分享生日喜悅，別具意義，亦藉此機會介紹這位 InternationAL Icon。

盧瀚霆進軍國際舞台屢創佳績

星光大道匯聚了無數國際巨星的光影足跡，更是引領香港流行文化走向世界的指標舞台。盧瀚霆正用他的步伐擴展自己的星光版圖，作出了不少跨地域的突破，7月3日及4日將迎來個人演唱會《KINGDOM》澳門站；近年亦先後登上新加坡 Waterbomb 音樂節、韓國 The Fact Music Awards音樂頒獎禮及MBC電視台音樂節目《Show Champion》等國際舞台，並參與全球播放的英語劇《The Season》。此外，盧瀚霆與韓國、泰國及台灣等地巨星合作舞台獲得好評，年初與Avantgardey合作的跳舞短片更突破700萬觀看；他亦是首位與意大利奢華時尚品牌 Giuseppe Zanotti 推出聯乘系列的香港藝人。生日應援有幸連續兩年在星光大道舉行，寄願他在屬於自己的星光大道上浩「瀚」雷「霆」，繼續璀璨發亮！

盧瀚霆粉紅主題星光大道重溫音樂足跡

今年期間限定的星光大道生日應援店將會換上Anson Lo Charisma十足的舞台造型，配上應援粉紅色主調的佈置，店外更特別規劃了一條專屬的星光大道，結合其音樂作品、親自填寫的英文Rap詞及各個重要舞台，讓大眾在「逐星而行」的過程中，深入探索這位全方位藝人的多維光芒。

應援店免費派發生日應援扇

為了與大眾同樂，活動當天將限量派發往年大受歡迎的生日應援扇，下午更特設限定時段，免費派發770罐專屬Lemonade，靈感來自去年盧瀚霆的跳唱單曲《Lemonade》，邀請大家在炎炎夏日中，一邊感受「so sour so sweet」的透心涼，一邊隨著音樂節拍消暑，共同分享「撈撈」生日的快樂與甜蜜。

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