姚焯菲白色短裙高貴亮相護膚品活動驚艷全場 自爆165厘米嫌太高：怕腰骨辛苦

姚焯菲今日穿上白色露肩短裙出席一個護膚品活動，除了獲批粉絲到場支持外，她的婆婆、姑媽和姨媽等都有到來，大姑媽更被抽中獲獎，令姚焯菲大呼意外。她在活動上又化身美容師，為曾參加過《全民造星VI》的姚浩銘示範敷面膜。

姚焯菲暑假回港兩個月排滿工作

姚焯菲表示今次回港放暑假，將逗留2個月已安排了不少工作，笑謂已推出了新歌，8月尾將舉行音樂會，下月又會到加拿大為一個歌唱比賽擔任特別嘉賓，是她第一次到咁遠的地方工作，似是去旅行一樣，令她非常期待，問到到時可會帶媽咪和妹妹同行？她表示要再考慮，妹妹正在紐西蘭讀書，是自己師妹，媽媽亦是該校校友，是她們的師姐，感覺很有趣。

姚焯菲罕有高貴造型示人

講到她罕有以高貴造型示人，她表示之前試了幾條裙，今早才知是穿這一條，希望自己能駕馭得到，又說回港後瘦了少少，但無特意減肥，反而覺得自己高了少少，「啲人話16歲後不會長高，現在165厘米，覺得好似高了少少，但我都不想太高，聽聞太高會令腰骨好辛苦，適可而止就好。」

姚焯菲縮短至3年畢業儲分成功

姚焯菲早前透露因學業和事業難以兼顧，有一刻想過休學或回港讀書，始終在外國讀書距離太遠，難以兼顧事業，但這也是一剎那閃過的念頭，最後覺得要堅持，笑稱在外國讀學到很多，又認識了很多朋友，這些都是無可取代，講到即使她想回港讀書，父親也不同意？她笑說：「都不會，他們都是睇我決定，好支持我，不過都只是有一刻咁諗，我還有2年就畢業，本來要讀4年，但我讀3年就可以，幸好中學的考試成績不錯幫到我，現在又有多讀幾科，所以不用讀4年。」

姚焯菲知炎明熹上《歌手2026》感開心

另外，她早前為何晉樂MV做女主角，她笑謂對方一打電話給她就答應，認為MV用回《青春本我》的想法很好，問到何晉樂可有請食飯答謝她？她說：「再約，他好似今日生日，之前都有去他的生日派對一起慶祝。（最近有無和炎明熹聯絡？）最近比較少，知她在《歌手2026》做助演嘉賓，為她感到開心。」此外，《愛．回家之開心速遞》即將完結，她知道仍未拍攝大結局，希望能再次參演，笑言會向監製自薦。

