飛常日誌II丨郭柏妍預告收視30點會加碼着泳衣派福利 朱敏瀚誤傷戴祖儀「大板牙」承諾包診金：佢講話都鋒利咗

朱敏瀚、郭柏妍與鍾柔美等到銅鑼灣街頭為周五大結局的《飛常日誌II》宣傳，對於該劇以21.2點，列年度首周最高收視劇集，朱敏瀚表示收視30點除上衣，郭柏妍即表示會着泳衣。

朱敏瀚否認係「Cool魔2.0」

談到朱敏瀚被封「Cool魔2.0」，他笑言第一次聽，笑指是扮過Cool魔的張振朗才對。網民更指劇中朱敏瀚與吳偉豪的顏值對決，他笑言吳偉豪比較靚仔，因對方的靚仔是由裡到外、人也非常和善，很期待能與他真正合作到。而郭柏妍被問到師傅朱敏瀚、還是劇中男友吳偉豪較靚仔？她即笑言是身邊的朱敏瀚。至於郭柏妍可想繼續與吳偉豪組CP？她笑言有第3輯可以，但已被朱敏瀚搶走了，三角關係也沒問題。

戴祖儀正找牙醫治理

談到戴祖儀被朱敏瀚誤傷「大板牙」後，兩度缺席活動，朱敏瀚笑言：「我見到今日沒有她，都有問候她，大家不用搶心，她食嘢和講話都鋒利了不少！」朱敏瀚表示對方正找牙醫，會幫她出診金，郭柏妍也表示會介紹牙醫，當她知道戴祖儀受傷原因，是被朱敏瀚手上的咪打到，同樣有「兔仔牙」的郭柏妍即表示驚驚。

朱敏瀚分手後心情靠兄弟陪伴

至於早前宣布分手的朱敏瀚，再被問到心情，他表示心情不錯，因有兄弟陪他運動，至於可有聯絡被「降呢」成同事的陳曉華，他表示，「沒聯絡。（沒聯絡陳同事？）沒有，我和陳豪都少見！」

