王子爆醜聞後再被揭幽會人妻粿粿4小時 江瑋琳熟路連續兩日出入邱勝翊千萬豪宅

台灣組合「棒棒堂」出身的「王子」邱勝翊去年爆出跟已婚女藝人粿粿（江瑋琳）發展不倫戀，遭粿粿的老公范姜彥豐指控出軌，向二人提告侵害配偶權。今年4月才粿粿及王子才被法院判處向原告范姜彥豐賠償100萬新台幣（約24.8萬港元），未夠兩個月粿粿再次被見到出入王子邱勝翊的豪宅，可見二人未有因醜聞而斷絕來往。

粿粿密會王子再接女兒放學

據台媒「時報周刊CTWANT」報道，6月16日目擊粿粿頻繁出入王子位於台北市南港區的豪宅，粿粿獨自駕駛到訪，在豪宅內逗留4小時才離開，然後去接女兒放學。翌日中午王子邱勝翊被直擊駕車離開豪宅，前往新北市探朋友，而同時間粿粿再度影到從王子的豪宅地下停車場揸車離開。未知粿粿是否察覺行蹤曝光，直到當日深夜未見到返回豪宅。

相關閱讀：王子邱勝翊搞人妻、逃兵役醜聞纏身累街坊 傳經理人公司喜鵲娛樂一半員工離職 高層首回應

相關閱讀：粿粿、王子婚內出軌罪成 須向范姜彥豐賠償百萬台幣 擁吻照、曖昧稱呼成鐵證

對於王子邱勝翊與粿粿似乎未分開，再爆出桃色緋聞，台媒曾向王子所屬的經理人公司求證，但經理人僅以官方回應方式表示：「公司不干涉藝人非工作行程，謝謝各位關心。」沒有否認王子邱勝翊與粿粿仍保持親密關係。

王子零收入住仍住千萬豪宅

王子邱勝翊自捲入「偷食」人妻粿粿後屢爆爭議，今年4月因「閃兵案」遭警方大動作拘提，當時王子邱勝翊在南港寓所被帶走，正是粿粿最近出入的豪宅。有估計該處時王子與胞弟「毛弟」邱宇辰的住所，物業每坪的價格達7位數新台幣，單位價值超過5,000萬新台幣（約1,250萬港元）。