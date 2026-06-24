JTBC陷破產重組風暴《認識的哥哥》爆停錄危機 金素妍新劇開拍即煞停

韓國有線頻道JTBC近日推出的新劇《新進社員姜會長》收視報捷，突破雙位數，成為同時段韓劇收視冠軍。但電視台卻爆出面臨財務危機。早前才傳出JTBC以天價取得2026 FIFA 世界盃足球賽的轉播權，卻因延遲支付轉播權費，或會終止轉播，當時JTBC緊急澄清傳聞。但近日卻有消息指，JTBC的多個人氣綜藝節目即將停拍，連剛宣布開拍的新劇《戀愛的再發現》，同樣受到影響。

JTBC母公司申請企業重組

JTBC的母公司中央集團（JoongAng Group）早前因債務違約，已於6月中向首爾破產法庭申請企業重組，更蔓延至電視台的日常製作。據韓媒昨日（23日）報道，JTBC已向內部下達「停拍令」，要求旗下大部分綜藝節目即日起停止錄影。受影響的節目包括播出多年的王牌長壽綜藝《認識的哥哥》（아는형님），以及《離婚熟慮營》（이혼숙려캠프）、《Talk派員25時》（톡파원 25시）等，目前僅得《拜託了冰箱》（냉장고를부탁해）與新播出的戀愛實境節目《戀愛戰爭》（연애전쟁）暫時逃過一劫，維持正常運作。

相關閱讀：《稻草人》高收視結局網封年度神劇 Viu Original《新進社員姜會長》重磅接力 會長穿魂整頓職場

相關閱讀：Viu六月片單丨《THE SEASON》6.17首播 林嘉欣全英語霸氣演出 首部進軍美國串流平台港產英語劇 盧瀚霆驚喜客串

JTBC《戀愛的再發現》停拍1個月

除綜藝節目因緊縮政策暫停錄製外，劇集製作同樣未能倖免。剛於6月10日宣布由金素妍、金知碩、尹賢旻及黃雨瑟惠等合作的新劇《戀愛的再發現》，開拍不久便傳出叫停消息，有指劇組已向台前幕後發出通告，以「劇本內容需作調整及受雨季天氣影響」為由，宣布暫停運作一個月。韓劇《戀愛的再發現》由《最佳愛情》導演李東允執導，講述一對離婚夫婦意外同住，並在同一酒店共事，而重新認識彼此的故事，劇集原定於今年下半年播出。

相關閱讀：韓諧星朴娜萊允許「假醫生」打針涉非法用藥 被爆職場欺凌宣布停工

JTBC債務危機

業界人士分析，JTBC今次爆出的債務危機，因未能如期償還高達206億韓圜（約1.04億港元）的流動化借款而正式宣布違約，母公司中央控股聯同多間關聯企業隨後向法院申請重整程序，JTBC於翌日跟隨。首爾破產法院已正式傳召JTBC等五家關聯公司的高層進行審問，以釐清具體財務狀況。