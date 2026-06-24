鄧英敏成擅加親熱戲嫌疑人？關嘉敏激動連講9次「唔係」澄清：費事搞到前輩

TVB上位小花關嘉敏在6月初接受訪問憶述曾與一名資深男演員拍攝接吻戲時，對方在毫無共識下，臨場擅自加插親密動作，雖然未及「法式濕吻」，但已嚴重超出其底線。關嘉敏坦言當時腦海一片空白，但礙於現場環境只能無奈嘆息「拒絕唔到」。為免拖累劇組進度，她強忍不適勉強配合直到導演叫停。這份委屈與恐懼被她一直壓抑心底，直至收工後才敢向密友傾訴大吐苦水。

關嘉敏連講九次「唔係」否認與鄧英敏有關

事件曝光惹來不少揣測，網民紛紛猜測該名資深男演員的身份，不少人將矛頭指向曾在劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》中與她有過年齡差極大激咀戲的鄧英敏，日前關嘉敏再為事件解畫，她連講九次「唔係」：「吓！唔係，唔係唔係唔係唔係，大家唔好亂估，唔係唔係唔係，放心唔係，我費事搞到前輩。」關嘉敏繼續封口拒透露身份：「呢個係一個經歷，同埋都係教識我一樣嘢，就係唔係一件壞事嚟嘅。」

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關嘉敏在《奔跑吧！》與鄧英敏有忘年激咀戲

關嘉敏加入TVB後，曾參與演過不少劇集，除了《愛·回家之開心速遞》「Heidi」一角外，關嘉敏在《美麗戰場》和《奔跑吧！勇敢的女人們》的演出令人關注，關嘉敏在《奔跑吧！》飾演服裝店店員Lisa，與飾演富商「邱生」的鄧英敏有一場忘年激咀戲，劇中她介入他人婚姻成為「小三」，更主動胸壓男方及肉緊親吻，當時關嘉敏坦言拍攝時感到十分膽怯，原來鄧英敏是她第二個奉獻螢幕親熱戲的對手：「第一個螢幕初吻畀咗丁子朗，第二個就係英敏哥，我完全冇諗過入咗TVB三年，已經可以咁快同兩個年齡層嘅人有親熱戲。不過呢個場口確實需要勇氣，我同自己爸爸都未試過錫嘴，加上又要同前輩做呢件事，所以真係唔夠膽。」關嘉敏當時大讚鄧英敏：「佢好好，係咁帶住我。我哋NG咗都有5、6次，因為有時要就機位，有時就感覺我唔夠『狼死』咁。」

關嘉敏再三否認與鄧英敏有關

想不到事隔多年因為一個訪問令鄧英敏成為嫌疑人，關嘉敏再三否認與對方有關。談到當時未有即時發聲，關嘉敏坦言當時因為自己是新人，面對同場的資深前輩難免感到膽怯，加上害怕「阻住人哋收工」而選擇忍氣吞聲。 關嘉敏直言，若當時當眾出聲，深怕會顯得勞師動眾，不知如何啟齒。這次不愉快經歷對她造成極大心理陰影，她認真表示事後需要花不少時間調節心理狀況， 走過陰霾的關嘉敏寄語所有女生，若遇到令自己不舒服的事情，必須勇敢地立刻開腔表達，以免委屈自己。

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