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YS韓國偶像學院社長Yong Heo 公開BTS成員高中照 大讚V與Jimin求學時努力乖巧

影視圈
更新時間：13:37 2026-06-24 HKT
發佈時間：13:37 2026-06-24 HKT

YS韓國偶像學院創辦人兼社長YONG HEO，近日回到他旗下的KAA韓國藝術中心開會，與校長聊起當年韓國藝術高中的學生。其中，BTS （防彈少年團）成員V及Jimin最近服完兵役後正式回歸樂壇，不僅推出了第五張專輯《ARIRANG》，還在首爾光化門廣場舉辦盛大的回歸公演，成績驚人，令社長感到十分高興。

校長大讚V與Jimin乖巧

開會期間，大家一邊翻看當年BTS成員V、Jimin及其他韓國藝人的校刊和活動照片，一邊話當年。校長提到，兩位成員高中時期既乖巧又聽話，最重要是非常努力，今日能有如此成就，絕對是實至名歸。眼見這批學生如今在國際舞台上發光發熱，校長也格外欣慰，更特別提到，香港YS的KAA課程同樣受到本地學生歡迎，感受到這份對藝術教育的熱情正在延續。

YONG HEO擔任《魔音女團》評審。
YONG HEO擔任《魔音女團》評審。
YONG HEO在韓國演藝圈人脈極廣，但為人低調，不喜愛出名。
YONG HEO在韓國演藝圈人脈極廣，但為人低調，不喜愛出名。

YONG HEO低調破例出鏡

YONG HEO在韓國演藝圈人脈極廣，但為人低調，不喜愛出名，旗下擁有多個不同的事業體系及合作夥伴。最近他應TVB邀請，擔任《魔音女團》評審，並派出韓國天團舞蹈老師指導《魔音》成員。韓國演藝界的朋友得知後，紛紛笑說不公平，因他在韓國絕對不會出鏡或這樣曝光；社長解釋道：「在韓國實在太多朋友，媒體也非常多，為了不想得失朋友，乾脆表明不出鏡、不接受訪問，否則順得哥情失嫂意就不好意思了。普通大眾不認識我反而更好，這樣才有自由度。」

富二代重金聘請

據知情人士透露，韓國不少政商界富二代想成功進入心儀的娛樂公司或直接參加選秀節目，都會重金聘請YONG HEO擔任顧問，幫忙打造形象、設定角色、宣傳策劃、挑選合適導師，甚至直接安排面試機會，由於入選成功率極高，所以在圈內建立了相當好的口碑。

YS韓國偶像學院院長Yong Heo、 YS 韓國偶像學院的編舞導師 Lenna T.以及編舞老師Geon一同去看16位練習生練習情況。
YS韓國偶像學院院長Yong Heo、 YS 韓國偶像學院的編舞導師 Lenna T.以及編舞老師Geon一同去看16位練習生練習情況。

實力雄厚一枝獨秀 

而憑藉這份實力，社長旗下的偶像學院在業界絕對是一枝獨秀，除了持續培訓高質素學生，更因他在韓國演藝界人脈甚厚，背景實力雄厚，令YS學生一直被各大娛樂公司虎視眈眈，經常前來揀蟀面試。出自韓國藝術高中的學生，除了BTS成員的V及Jimin，還有歌手泫雅、GOT7、A Pink、SISTAR、2PM以及Wanna One部分成員。他旗下另一合作學院ON1，也培育出YG女團Baby Monster的羅拉、NewJeans的海仁及IVE的Liz，相當厲害。

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