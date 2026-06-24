港姐2026丨12位佳麗泳裝逐個睇 衡山濕身大戰 5號魏欣8號鄧匡閔34.5上圍力壓群芳成「咪神」

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗昨日（23日）乘坐高鐵出發到湖南展開首個外景拍攝，今日（24日）首個行程便出發到衡山五號山谷懸崖民宿拍攝泳裝照，12位佳麗清一色換上黃色短身比堅尼首晤傳媒。

12位候選佳麗身材各有健美身段

雖然天公不作美，現場大雨兼大霧，現場有工作人員為佳麗們擔遮及準備薄外套，但無損佳麗們的雅興，大家在無邊際泳池拍攝後，再到別墅內拍攝單人靚相，12位候選佳麗身材各有健美身段，其中5號魏欣Etherine和8號鄧匡閔 Ada上圍最豐滿，4號譚雅文Tiffany和6號盧蔚晴Jasmine有腹肌。

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5號魏欣和8號鄧匡閔均以34.5吋上圍並列第一

大會今日公布了12位候選佳麗的三圍數字，今屆佳麗不僅質素甚高，多位擁有碩士學位，身材方面更是競爭激烈，個個均稱，各有千秋。5號魏欣Etherine和8號鄧匡閔Ada均以34.5吋的上圍並列第一，身材驕人。5號魏欣Etherine更擁有22吋纖腰，完美身材比例羡煞旁人。6號盧蔚晴Jasmine、4號譚雅文Tiffany和11號顏懿菲Agnes Yan分別22吋和23吋纖幼腰圍，展示了極佳的體態管理成果。

8號鄧匡閔以174厘米的身高拔得頭籌

身高方面，12位佳麗身高普遍出眾，其中8號鄧匡閔Ada以174厘米的身高拔得頭籌，成為本屆「身高擔當」。緊隨其後的是4號譚雅文Tiffany，身高173厘米，而7號楊媛媛Vera和12號湯家琳Caris亦同以172厘米的身高躋身「高妹」行列，盡顯模特兒風範，在體重方面，最輕的佳麗是10號陳梓穎（Cecilia Chan），體重為46.5公斤，展現輕盈體態。

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