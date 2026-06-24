邵子風最新傷照曝光 自爆「鼻歪眼腫兼想嘔」 痛訴母半夜遭電話騷擾兼兩年來居無定所

「蝦頭」楊詩敏前男友、YouTuber邵子風昨日（23日）在新田被人打傷，當時邵子風在餐廳內進行網上直播，期間突然被一名光頭男不斷揮拳施襲，當時邵子風未有熄機，直播畫面至少向面部揮了五拳，邵子風血流滿面狀甚恐怖，經警方調查後拘捕一名男子涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。

邵子風預告將就被恐嚇的言論報警

邵子風目前在醫院接受治療，今日（24 日）貼上受傷後的相片並說：「個鼻歪咗…隻眼腫咗…頭痛、鼻痛、頸痛、想嘔、驚恐…個頭都有傷口…聽講假如我去新田仲要打多我一鑊喎！請問我點樣返屋企呢？」邵子風預告將就被恐嚇的言論報警。

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邵子風經檢查後鼻骨折

邵子風被襲受傷後，曾向傳媒表示曾被施襲者「打到我落地下，用腳再踢咗我4腳，踢我個頭，左右拳打咗係個鼻大概係9下」，經檢查後鼻骨折，並要再檢查是否有腦震盪，邵子風又稱對方指控他恐嚇其妻是全無證據。昨晚邵子風亦曾在FB就事件發文，對於被指他曾對施襲者的太太作出恐嚇，甚至用電單車撞對方等指控，希望相關人士提供證據並報警處理：「我作為新田居民，在新田食飯直播被打，網上有好多不負責任的言論，包括『抵打！』、『打得好！』、『抵死！』實在令人失望。」邵子風又稱其母昨晚零晨收到十多次的電話騷擾：「這兩年來我為避開此人，居無定所！我報警無效！我報私隱專員公署無效！實在已經苦無辦法！」

邵子風曾與「蝦頭」楊思敏有過一段情

邵子風曾與「蝦頭」楊思敏有過一段情，「蝦頭」楊思敏曾表示因為對方付出一切而失去了自己：「我哋關係好複雜，又拍拖又經理人又一齊開公司，我哋大家都係兩個傷痕纍累嘅靈魂。嗰陣時有一股蠻勁，好想可以有永遠，亦視佢為我結婚對象，到第4年越嚟越關係複雜，之後又搞作品，就覺得我哋再唔分開，會攬住一齊死，真係堅係死呀！」但如今回望過去，她卻感謝對方：「冇嗰陣時所有經歷，我唔會重生。以往嘅戀愛經驗都係傷、係痛，傷口絕對唔簡單。我要先好好愛自己，懂得愛自己，先會有人嚟愛。」

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