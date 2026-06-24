郭珮文超薄T恤反擊上圍走樣 側身翹手還原澎湃身材證「最強Body」

2023年落選港姐郭珮文（Juliana）參選時憑35C驕人身材獲封「最強Body」，賽後人氣急升，成為TVB重點力捧的「咪神」。今年24歲的她向來懂得掌握「流量密碼」，不時在社交網分享性感靚相，惟早前有網民發現她身形激瘦，上圍疑似「大縮水」。面對外界對其身材走樣的質疑，郭珮文昨晚（22日）再於社交網發功，以行動打破傳聞。

郭珮文晒最強「胸」器

郭珮文連日來在社交網分享外遊照，表面上造型打扮密實，但其實暗藏性感玄機。其中一件V領超貼身T恤，材質薄如一張紙，將其澎湃上圍原形畢露。她更側身兼翹手，大晒纖腰，成功將天賦身材還原於鏡頭前，力證「最強Body」從未離場。

郭珮文開拓新路向

郭珮文近期積極開拓新路向，除了有份參與《女神配對計劃2》，更北上進軍內地市場，與丁子朗合演短劇《為何她們愛上我》。劇中她毫不吝嗇天賦本錢，接連上演濕身、綑綁及谷胸騷腿等性感場口，持續以「身材擔當」姿態活躍幕前。