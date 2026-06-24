前TVB「御用醫生」郭田葰近況曝光 外表斯文內藏結實肌肉 頭髮濃密親授逆生長秘訣

44歲的前TVB「御用醫生」郭田葰自2022年離巢後，事業發展迎來第二春。憑藉其專業的醫生形象及出色的語言能力，成功轉型當上金牌司儀，在各大商業活動及發布會上備受追捧。近日他在社交平台上分享了自己保持「凍齡」狀態的秘訣，並附上多張健身照片，展現出結實的身材和烏黑濃密的頭髮，完全不像已屆中年的男士，其驚人的自律精神和健康狀態，引起網民熱烈討論。

郭田葰旅行暴食「有借有還」

郭田葰對自我管理從未鬆懈，他在社交平台大方分享，即使享受美食，也能維持健美身形的秘訣在於「有借有還」的道理。他透露在一次開心旅行後，雖然體重增加了1公斤，但會透過自律的生活習慣「還債」。他公開了自己多年來堅持的凍齡心法，鼓勵大家循序漸進養成健康生活模式。這些秘訣包括：每週保持適量運動，健身2至3次；盡量選擇原型食物，避免加工食品；調整飲食次序，先吃蔬菜再吃蛋白質，最後才攝取澱粉，以穩定血糖；以及保證每晚至少7小時的充足睡眠。

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郭田葰堅持每天曬15分鐘太陽

從郭田葰分享的健身照片可見，他身穿黑色T恤在健身房內努力鍛鍊，手臂線條結實，精神狀態飽滿。他進一步分享了日常生活中的健康小習慣，包括「每餐後散步30-40分鐘」、「每日堅持曬太陽15-30分鐘」及「選擇含益生菌的食物，如希臘乳酪、泡菜、納豆等」。郭田葰以自身經驗鼓勵粉絲，不必強求一步到位，可以嘗試每星期養成一項新習慣，只需兩至三個月便能達到理想效果。他這種由內到外的健康生活哲學，讓他維持了極佳的身體狀態。

郭田葰港男出身近年轉型當司儀

郭田葰如今的健康自律與他本身的醫學背景密不可分，他16歲移居澳洲，畢業於著名的墨爾本蒙納士大學醫科，24歲便成為急症室醫生，在前線服務。直至2009年，他為追尋夢想回港參加《香港先生選舉》，毅然投身娛樂圈。在TVB期間，他因其獨特的背景，在劇集中演活了近50次醫生角色，因而獲得「御用醫生」的稱號。除了幕前演出，他更憑藉專業知識，在《On Call 36小時》等醫療劇中擔任醫學顧問。離巢外闖後，精通六國語言的他轉戰司儀界大放異彩；同時他也透露，未來計劃返回澳洲開設診所，重拾醫生身分。

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