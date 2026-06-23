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香港小姐2026丨馮盈盈自封「永恆外景師姐」 曾充當「港姐社工」輔導減肥崩潰陳懿德走出陰霾 黃嘉雯大讚佳麗唔怕醜主動求教

影視圈
更新時間：22:45 2026-06-23 HKT
發佈時間：22:45 2026-06-23 HKT

馮盈盈、陳懿德和黃嘉雯今日到湖南為港姐2026拍攝外景，亦同場穿上旗袍展現優雅典範，為一眾師妹作完美示範。

馮盈盈兩年前穿回港姐時旗袍仍着得落

馮盈盈表示兩年前曾在台慶環節與一眾師姐再次穿上旗袍亮相，當時她穿回2016年參選港姐時所穿的旗袍，並笑言：「仲着得落！」她又自爆參與過多屆港姐外景拍攝，自封「永恆外景師姐」。

陳懿德參選時減肥減到崩潰

陳懿德則透露當年參選時減肥減到崩潰，幸好有馮盈盈充當輔導員，即場推舉她是「港姐社工」。陳懿德更自爆為了今次外景之旅不想失禮，特地進行地獄式減肥，相隔24小時才進食一次。

馮盈盈未見「3.0版自己」

被問到對一眾師妹可有心水人選，馮盈盈表示目前只有初步認識，尚未找到一位與自己相似的「3.0版佳麗」。黃嘉雯則大讚佳麗們不怕醜，主動問她如何應付各項挑戰，態度非常積極。
 

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