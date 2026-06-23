香港小姐2026丨袁絲珩藍色旗袍初登場晒曲線美 網民睇好奪友誼小姐：想打破魔咒入三甲

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗今日到湖南外景拍攝，各佳麗到達後便到「時光之城•1944」以旗袍Look示人，大玩最佳示範對決。而三位師姐馮盈盈、黃嘉雯、陳德懿亦穿着旗袍表現優雅典範。

袁絲珩自信展現曲線美

1號袁絲珩（Bernice）表示非首次穿旗袍，但籃色旗袍是第一次嘗試，又認為展示穿着旗袍曲線美沒有難度，亦對自己身形有信心。

網民睇好1號袁絲珩奪友誼小姐。

2號李澤欣初次穿上旗袍。

10號陳梓穎坦言穿過旗袍難不到她。

李澤欣首穿旗袍唔敢放肆

而2號李澤欣 （Scarlett）初次穿上旗袍，笑言要時刻保持身形，但不會刻意節食，反而選擇吃得更健康，以最佳狀態應付比賽。

陳梓穎黑眼圈成個人標記

擁有參選多倫多華裔小姐經驗的10號陳梓穎（Cecilia）坦言穿過旗袍難不到她，不過稍後未知可有那些挑戰要面對。提到1號袁絲珩（Bernice）在社交網分享今次湖南之旅出發時短片，獲網民認為她奪得友誼小姐贏面大。她笑言「友誼小姐」要互選，自己亦想得獎，覺得這個獎比起得三甲有意義，雖然有指得到此獎未能獲三甲，希望自己能夠打破魔咒。提到10 號陳梓穎(Cecilia）黑眼圈明顯，她坦言從小到大有黑眼圈，已成為自己個人特徵。

佳麗向師姐取經

談到可會向三位師姐馮盈盈、陳懿德、黃嘉雯取經，1號袁絲珩（Bernice）表示想請教陳懿德口才方面，在入行5年來的經驗，2號李澤欣（Scarlett）則謂想請教馮盈盈，如何保持體態更美。10 號陳梓穎（Cecilia）也想問馮盈盈多年來保養心得，仍然保持後生靚女。