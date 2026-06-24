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蔡少芬兩女亭亭玉立 15歲大女穿吊帶裙初展性感氣息 張晉連環親吻被轟欠「邊界感」

影視圈
更新時間：11:00 2026-06-24 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-24 HKT

52歲的視后蔡少芬在社交平台分享了一家五口在馬爾代夫度假的溫馨片段。從照片中可見，一家人盡情享受陽光與海灘。女兒們在進行水上活動時穿著深色T恤、短褲搭配專業救生衣，活力十足；黃昏漫步時則換上白色飄逸長裙或休閒的紅色系裝扮，仙氣飄飄且充滿青春氣息。原本這些展現少女成長與家庭幸福的治癒感記錄，卻因其中幾個畫面，意外在網絡上引發了討論。

蔡少芬長女吊帶裙充滿少女感

在影片中，一家人在室內為張晉慶祝父親節。當時15歲大女張楚兒穿著一件深色細肩帶上衣，搭配簡約的金色頸鏈，展現出亭亭玉立的少女感，13歲的二女張信兒則穿著清新甜美的白色無袖碎花連身短裙，兩個女兒乖巧地送上鮮花與擁抱，場面溫馨。張晉在接收到祝福後，先後摟過大女和二女，並親吻了她們的臉頰。正是這兩個充滿父愛的親吻，配上女兒們已然長大成熟的模樣，在網上掀起了一場關於「父女邊界感」的激烈辯論。

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張晉與女兒親密互動惹爭議

從照片中可見，張晉與女兒們的關係相當親密。大女兒從後方環抱著爸爸，張晉則順勢回頭親吻女兒的臉頰，隨後他又將二女兒摟入懷中，同樣給予了一個疼愛的親吻。對此部分網民認為，從女兒們的穿著打扮和高䠷身形可見，她們都已經是青春期的少女，父親與女兒之間應保持適當的身體距離。網友的留言中不乏「欠缺邊界感」、「看著有點尷尬」等評論，直指張晉的行為雖出於父愛，但考慮到女兒的年齡與成長，或許應選擇更為恰當的表達方式。

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