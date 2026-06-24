「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌

現年50歲的1996年港姐季軍袁彩雲（Fiona），自2009年與加拿大籍億萬飲食界商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，移居加拿大專心相夫教女，生活幸福美滿。近日，二人的女兒江軒慧（Alycia Kong）迎來小學畢業，袁彩雲與丈夫盛裝出席畢業典禮，一家三口罕有同框，其丈夫的高大帥氣和女兒的清麗脫俗，旋即成為網民焦點。

袁彩雲凍齡有術顏值在線

雖然已屆半百之齡，但袁彩雲保養得宜，風采不減當年。在女兒的畢業典禮上，她身穿一襲典雅的黑色透紗長裙，氣質出眾，完全看不出已經「入五」，凍齡美貌羡煞旁人。多年來養尊處優的她，無論身材還是樣貌都維持在絕佳狀態，足證她嫁得好，生活愜意。

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袁彩雲富商老公似馬浚偉

更讓網民驚喜的是袁彩雲的丈夫江銘峯。當天他以一身畢挺的西裝亮相，雖未打領帶，但「官仔骨骨」的打扮依然顯得隆重而有型。江銘峯身形高䠷，氣質斯文儒雅，不少網民紛紛留言，指他撞樣前TVB小生馬浚偉。作為白手興家的億萬企業家，江銘峯不僅事業有成，更是一位有型有格的愛妻號，網民盛讚袁彩雲獨具慧眼，找到了真正的「好老公」。

袁彩雲女兒氣質美貌如餅印

年僅13歲的江軒慧同樣搶鏡，畢業當天她略施脂粉，穿上畢業袍，已然是一位亭亭玉立的美少女。從照片可見，江軒慧的五官輪廓、清秀氣質都與媽媽袁彩雲如出一轍，完全是「餅印」一樣，盡得母親的優良基因。

袁彩雲為愛女感驕傲

看到女兒順利畢業，袁彩雲在社交平台感性發文，寫下對女兒的畢業感言：「Congratulations, my darling. Mommy and daddy wish you a next chapter that is even brighter and more exciting. We are so proud of you!」（恭喜你，我的寶貝。爸爸媽媽祝願你人生的下一章更燦爛、更精彩。我們為你感到驕傲！）她亦勉勵女兒要勇於面對未來的挑戰，視之為成長的基石。字裡行間充滿了母愛與期盼。

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