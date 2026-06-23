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非份之罪丨吳啟華演控制狂父親 拒真摑戴祖儀：演員不應受傷害 爆曾遭劉德華整蠱抽走頭飾累被導演狂鬧

影視圈
更新時間：21:15 2026-06-23 HKT
發佈時間：21:15 2026-06-23 HKT

吳啟華、游嘉欣、朱敏瀚等在《非份之罪》中合演單元，為了支持監製王心慰，加上覺得故事好而參演。劇中吳啟華演控制狂父親，以強硬手段控制妻女貝安琪及戴祖儀，問現實中有家規嗎？他笑言當然沒有，會和子女做朋友，至於同樣演女兒的游嘉欣，吳啟華大讚「冇得頂」、是演技好又靚女，至於怒摑戴祖儀一幕，吳啟華強調沒真打，亦從來不支持，認為演員不應受傷害，可用演技。

游嘉欣被吳啟華震懾

飾演吳啟華另一個女兒的游嘉欣表示被吳啟華演技震攝，劇中很多父女戲份，在對方面前很快便投入，難得可以親身感受，問可有把他視為程至美醫生？她笑言既是爸爸也是醫生。

朱敏瀚遺憾與吳啟華對手戲少

至於朱敏瀚劇中與游嘉欣演一對，他遺憾與吳啟華對手戲不多，只有幾場衝突的戲份，今次在吳啟華身邊吸收經驗，笑言都很快收工。談到曾演吳啟華年輕版，朱敏瀚回憶指是《再戰明天》，吳啟華笑言：「嘩，都8年、10年！」劇中朱敏瀚與游嘉欣一見鍾情，有校園青春劇感覺，非常浪漫，吳笑華自爆與貝安琪也有浪漫戲份，甚至有吻戲。

吳啟華重提新人瘀事

問到可有被劇中導演罵？他們都表示沒有，吳啟華笑言：「後生時有，當時剛入行與劉德華拍，我好專心讀劇本，但華仔就整蠱我，偷偷抽走我的頭飾，拍到一半被導演發現，被鬧得好勁！（華仔有冇認衰？）冇啦，我新人只可以捱導演鬧，不敢講出來。」

朱敏瀚否認聽話接受「禁愛令」 

朱敏瀚早前大方認與陳曉華分手，回復單身的他，被問到多了很多詢問？他指目前忙拍劇、也忙宣傳《飛常日誌II》，現在是正作為主，接受所有工作，據他所知工作已排到明年，自認工作狀態「好猛烈」。問他是否因為聽話、遵守「禁愛令」所以多工作？他指從來沒禁愛令，「個人的事我講得就講，其他人的事就不講了，我現在和工作發生濃烈的感情。」
 

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