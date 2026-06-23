鄭嘉穎被轟小器拉黑網民？不滿老婆「再婚」遭洗版爆公關災難 陳凱琳開腔護夫揭內情

陳凱琳自參加內地綜藝節目《乘風2026》（又名《浪姐7》），在內地人氣急升，話題不斷。今日（23日）正值陳凱琳的35歲生日，本應是開心的日子，卻因老公鄭嘉穎傳出「小器」事件，陳凱琳要在微博發文為老公澄清，其舉動引起網民討論。

陳凱琳心情未受老公是非影響

陳凱琳今晚（23日）在IG分享慶祝生日的照片，心情似乎未受老公鄭嘉穎的風波所影響，上載多張展現燦爛笑容的合照，與家人玩得盡興。陳凱琳以英文留言感謝大眾送上的生日祝福，又指自己的35歲生日，讓她感受到一股意想不到的脆弱感。陳凱琳首先感謝老公及三個兒子的陪伴，亦感謝父母的付出、教導和耐心，而雙胞胎弟弟也被點名。

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陳凱琳演出片播放量破百萬

不過陳凱琳今午卻在微博發文護夫，事件起因近日陳凱琳在《乘風2026》的第五次公演舞台上，與奧運冠軍王濛跨界合作，二人合唱歌曲《獨家記憶》。陳凱琳與王濛的演出產生化學作用，讓大批網民激讚，播放量更破百萬。由於陳凱琳同王濛喺台上一個著白婚紗、一個著黑西裝，被網民戲言「像去結婚的」。結果大批網民湧入鄭嘉穎IG抽水，瘋狂留言「婚紗照」、「讓我們恭喜這對新人」，甚至玩梗「建議送孩子去北京滑冰」、「記得帶孩子去學速滑」，之後便爆出鄭嘉穎「拉黑」網民，而「鄭嘉穎破防了」更一度衝上熱搜。

鄭嘉穎被轟玻璃心

事件曝光後，不少網民批評鄭嘉穎舉動「小器」、「玻璃心」，甚至嘲諷鄭嘉穎：「有一個五旬老人為濛琳破大防」，引發一場公關小災難。陳凱琳為捍衛老公，特別發文澄清：「如果是別人拉黑我可能會信，但要說鄭嘉穎破防拉黑，我是不信的。」陳凱琳為老公鄭嘉穎解釋：「因為…他對社群媒體的使用熟練度還遠遠不夠哈哈，也跟大家澄清一下，拉黑這件事真的沒做過，大家別誤會他啦。」陳凱琳又表示難得今日放假享受家庭樂：「就讓我們好好陪孩子們享受假期，也一起慶祝我的生日吧～之後我們也會一起認真欣賞我和姐姐們的五公舞台！」獲網民讚陳凱琳高情商，化解老公鄭嘉穎的風波。

鄭嘉穎曾捲入是非

其實鄭嘉穎過往曾多次捲入是非，其性格及處事作風一直備受爭議。當中最經典的莫過於缺席「鐵馬家族」兄弟馬國明與湯洛雯的海外婚禮，鄭嘉穎當時受訪，以「浪費時間」作回應，言辭惹火，不僅傳出與馬國明的兄弟情生變，更被網民圍剿指情商低，兼過於自我中心。

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