唱片大亨Clive Davis病逝享年94歲 發掘雲妮侯斯頓好把炮

被譽為「黃金耳朵」（The Man with the Golden Ears）的傳奇唱片業大亨Clive Davis，於22日在紐約曼克頓寓所安詳辭世，家人確認他因年齡相關疾病離世，身旁有至親陪伴，享年94歲。Davis於1932年生於紐約布魯克林，青少年時期痛失雙親，但憑藉努力獲獎學金先後就讀紐約大學及哈佛法學院，其後以律師身份踏足音樂界，展開長達逾60年的傳奇生涯。他在擔任哥倫比亞唱片的律師後逐步晉升，至1967年出任公司總裁，其後於1974年創辦Arista唱片，進一步奠定其業界地位。

Clive Davis成就巨星誕生

Clive一生簽下無數巨星，包括已故天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）、洛史釗活（Rod Stewart）、已故傳奇歌手Janis Joplin 、Neil Diamond、Bruce Springsteen、已故騷靈天后Aretha Franklin、樂隊Santana、Alicia Keys、Barry Manilow及Kelly Clarkson等。其中發掘雲妮侯斯頓一事被視為其最具代表性的成就，Clive在一間紐約夜總會聽過Cissy Houston攜女兒雲妮演出後，隨即拍板與雲妮簽約加盟Arista，成就一段改寫流行樂史的佳話。

群星悼Clive Davis

消息傳出後，樂壇各界紛紛表達沉痛悼念。Bruce Springsteen在社交媒體發文，稱Clive為「偉大的唱片公司人物及摯友」，並憶述當年22歲時正是由Davis親自簽下，令他對其感激不盡。Santana結他手及主音Carlos Santana發聲明表示：「Clive明白音樂不僅僅是娛樂，音樂是一種治癒的力量。 它將人們聚集在一起，超越恐懼，超越分離，超越國界。他一生致力於倡導藝術家，並幫助他們與世界分享天賦。」洛史釗活、Alicia Keys、Barry Manilow、Diane Warren、Michael Buble等都留言悼念。

Clive Davis贏5座格林美獎

Davis生前共獲5座格林美獎，並於2000年以非表演者身份入選搖滾名人堂，其影響力橫跨流行、搖滾、R&B、鄉村及Hip-Hop等多個範疇，是20世紀音樂工業不可或缺的巨人。