「華星三寶」罕合體陳奕迅梁漢文爆當年不和真相 楊千嬅首揭被大老闆約去酒店：嗰時真係好驚

「華星唱片」曾孕育香港樂壇多位歌神天后，今年成立55周年，「華星三寶」陳奕迅（Eason）、楊千嬅及梁漢文（Edmond）罕有合體，現身「星塵55」節目，分享當年同車趣事，回味在「華星」的成長點滴，當中楊千嬅還揭開「華星」改組前夕，大老闆約去金鐘酒店的神秘對話。

陳奕迅重提楊千嬅「心口有個勇字」

1989年「第8屆新秀歌唱大賽」入行的梁漢文、1995年「第14屆新秀歌唱大賽」奪得冠軍的陳奕迅，以及同屆的楊千嬅，曾同為「華星唱片」歌手。陳奕迅提起楊千嬅當年「心口有個勇字」從何而來？楊千嬅解釋於2002年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，首次奪得「叱咤樂壇女歌手獎金獎」，當時發表感言：「我乜都冇，淨係心口有個勇字。」楊千嬅指因為當時華星改組，只剩她一人：「因為你哋走晒，走淨我一個！」

楊千嬅被老闆召見問人生規劃

楊千嬅仍記得當時被公司大老闆約去金鐘某酒店傾談，當時提到：「『其實我想傾一傾因為而家公司已經改咗㗎喇，我哋個唱片部門已經冇咗，得番發行部。但係我見你對公司好忠誠，到依家都冇嚟見我，或者要會面將來嘅前途係點，你咪好想繼續喺華星』，跟住我望住，吓！做咩完咗呀？即係冇得再出碟呀！」楊千嬅坦言當時好驚，以為只是改組或換高層，原來是改變營運。但老闆又向楊千嬅承諾：「如果你真係想繼續我哋可以開返個Label俾你繼續做，俾你出碟嘅。」楊千嬅補充當時自己沒有回覆公司，才會被召見問人生規劃。

但在梁漢文的印象中，自己才是最後一員離開華星，因當初傾續約時，他以要去拍四個月《齊天大聖孫悟空》為由推遲：「我係去咗沙漠拍《西遊記》（齊天大聖孫悟空），喺沙漠收到個Message，就係華星Close，睇到個報紙頭版，吓！」楊千嬅到現在才得知梁漢文當年因為人不在港，才成為最遲離開華星的歌手。

相關閱讀：天后私下真實人品大爆料！被千萬票房電影功臣揭飯局上舉動 目擊過程大呼「黐線」

楊千嬅昔日開工慘況

陳奕迅、楊千嬅及梁漢文當年被封「華星三寶」，三人仍記得首次見面的情況。陳奕迅和楊千嬅為同屆「新秀」，二人在比賽結束後，隨「華星」大隊去慶功，同場還有師兄師姐梁漢文、許志安、鄭秀文、海俊傑、張崇基和張崇德等，非常熱鬧。

三人當年因經常同車四出宣傳，而變得相熟。陳奕迅說：「楊千嬅最慘，因為佢自己化妝要早兩個鐘起身，公司車第一個接佢，再去接梁漢文，佢哋喺九龍，最後過海接我，因為『華星』喺灣仔。收工就放低我先，楊千嬅最後先落車，返去仲要落妝，即係最遲休息，好慘。」楊千嬅笑言自己原來好慘：「嗰陣唔會諗蝕底，覺得有得做就好好。」

楊千嬅跳舞：依家啲關節唔係好掂

陳奕迅繼續爆料，指梁漢文出名在保姆車食嘢：「而杯奶茶係唔會倒瀉，好高技巧，落糖、攪拌。」梁漢文繪形繪聲笑稱：「係呀，轉彎、煞車都無事。」楊千嬅卻記得架車好逼，試過坐滿歌手一齊出去做嘢：「真係要好瘦，縮埋一嚿。」

三人提到「華星三寶」稱號，與當年的高層吳雨有關，從街頭小食「煎釀三寶」啟發。梁漢文表示：「嗰陣我哋差唔多時候plug歌，一齊上唔同嘅節目做宣傳，成日都一齊做嘢，然後就醞釀咗《大激想》出嚟。」楊千嬅認叻笑說：「我哋好勁㗎，乜嘢舞都識跳，鳳陽花鼓都跳過。」陳奕迅跟梁漢文即場手舞足蹈，楊千嬅笑到失控表示：「依家啲關節唔係好掂，跳唔到。」

陳奕迅梁漢文曾傳不和

梁漢文是陳奕迅和楊千嬅的師兄，曾在1992年跟師兄師姐合唱《火熱動感LaLaLa》、1993年《愛情傻戀LaLaLa》，到1998年率領二人合唱廣告歌《大激想》，以及一系列宣傳企劃。陳奕迅和梁漢文最難忘是拍《大激想》廣告時，發現自己成為雜誌主角。陳奕迅憶述：「嗰晚喺西環拍通宵，楊千嬅埋位拍嘢，我同梁漢文踎喺電車站無聊揭雜誌，見到寫我哋『不和』，好好笑。」梁漢文指：「其實『華星』有一種特別氣氛，就好似一間音樂學校，好有系統，透過歌唱比賽，然後咁多年幫呢班歌手做咗好多歌、推出好多唱片，令到佢哋有成就，一代一代咁傳落去，亦維繫到一班歌手嘅感情。」陳奕迅補充：「其實連幕後都係有呢種感情，好似一班舊同學。」

相關閱讀：52歲「陳奕迅舊愛」喜歡小孩公開生育計畫 曾發現子宮滿佈肌瘤冒險高齡誕子