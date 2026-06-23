阮小儀13歲愛犬「細佬佬」今晨離世 撰長文憶臨終心跳：安然接受這感覺 送別後驚現不可思議事

前商台DJ阮小儀今日（23日）在過IG宣布噩耗，陪伴她13年零9個月的愛犬「細佬佬」於早上離世。小儀坦言雖然「細佬佬」在她的懷抱中安詳離去，感受牠心跳漸漸停頓的過程非常難受：「呢啲係佬仔同遮遮最好嘅福份，無需要打針針送你，冇令你辛苦好耐，遮遮只好安然接受生命最尾呢刻嘅感覺。」

阮小儀「細佬佬」近期身體狀況轉差

「細佬佬」近期身體狀況轉差，曾被醫生診斷出患有心臟腫瘤並不時進出醫院，阮小儀亦曾明言珍惜與「細佬佬」相處時光，由最初叫「細佬佬」加油，到現在叫牠要放心遮遮：「傻佬仔，你唔使再咁辛苦㗎喇，唔好迫自己，順住生命要你點行就點行啦，遮遮而家已經有人照顧住，看護住，所以你可以pass畀佢㗎喇！」

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阮小儀送別「細佬佬」後發生靈異事件

「細佬佬」近期身體狀態變差，阮小儀亦曾向牠說：「因為都知道大家已經盡力，遮遮同哥哥明白的，希望佬仔都明白，不用牽掛，要走就走。Love love love u。」今日「細佬佬」離去後，阮小儀在社交平台撰長文送別，但送別後發生了一件靈異事件，有朋友看完送別PO，不單看到耶穌光和「細佬佬」的雲，阮小儀忍不住說：「不可思議的佬仔佬事，有冇咁快同我say hi呀，傻佬B！遮遮love u，遮遮love lu！」阮小儀的送PO全文如下：

親愛嘅細佬佬：

遮遮多謝你呢隻管家仔，管咗遮遮13年零9個月，遮遮遇到你，真係非常幸福。



今日2026年6月23日 早上7:30左右，你安詳地喺遮遮懷中，將個頭頭挨住遮遮左邊頸頸而離去。慢慢地感受你嘅心跳停頓，的確唔係好受，但當知道呢啲係佬仔同遮遮最好嘅福份，無需要打針針送你，冇令你辛苦好耐，遮遮只好安然接受生命最尾呢刻嘅感覺⋯⋯



佬仔，記得跟住DeeDee哥哥，佢一定會好似以前咁照顧住你。記得得閒返屋企企，記得偷𥄫遮遮，記得同過往13年幾一樣，記得樣衰衰，但又勁又model咁款就得㗎嘞。



遮遮同你嘅約定，我哋大家都要記住，遮遮知道你喜歡望我個笑笑樣，ok，遮遮會識做。不過你都係，要送返個笑笑樣畀遮遮。



好啦，呢2年辛苦喇，而家一定唔駛入醫院院，唔駛食藥藥㗎嘞，做你嘅快樂天使仔啦！



遮遮love u，遮遮love lu 。

再見啦 細佬佬，阮細佬佬🤍🤍

#遮遮最愛細佬佬too

#細佬佬13歲半要放心遮遮呀

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阮小儀曾同時間養兩隻芝娃娃

阮小儀曾同時間養兩隻芝娃娃，分別是「Dee Dee」及「細佬佬」，可惜「Dee Dee」於2019年病逝，阮小儀稱「Dee Dee」大約6、7歲左右，小儀媽咪獲士多老闆送贈配種的狗BB，小儀見到「細佬佬」有「Dee Dee」當年的感覺，衝動之下即收養了「細佬佬」：「最初係有啲私心，想細佬佬陪『Dee Dee』，但係『細佬佬』嚟到屋企係被打入冷宮，我點都係偏心『Dee Dee』，入門口第一時間會嗌佢同摸佢先，好笑係我做呢啲動作時，『細佬佬』喺側邊開始呷醋又爭寵，但佢又唔會蝦哥哥『Dee Dee』，心知地位點都大唔過哥哥。」後期「Dee Dee」不適要打「皮下水」，當時小儀稱「細佬佬」似懂得幫手照顧哥哥：「好記得『Dee Dee』，係半夜兩、三點左右抽筋，『細佬佬』睇住我帶『Dee Dee』去醫院，但返嚟只得我一個人拎住毛巾，可能『細佬佬』會奇怪點解唔見咗『Dee Dee』？跟住幾日『細佬佬』好乖咁傍住我，我睇住佢，佢又睇住我。有時會問『細佬佬』有冇掛住『Dee Dee』，佢好似識得咁望住張相。」