Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阮小儀13歲愛犬「細佬佬」今晨離世 撰長文憶臨終心跳：安然接受這感覺 送別後驚現不可思議事

影視圈
更新時間：19:30 2026-06-23 HKT
發佈時間：19:30 2026-06-23 HKT

前商台DJ阮小儀今日（23日）在過IG宣布噩耗，陪伴她13年零9個月的愛犬「細佬佬」於早上離世。小儀坦言雖然「細佬佬」在她的懷抱中安詳離去，感受牠心跳漸漸停頓的過程非常難受：「呢啲係佬仔同遮遮最好嘅福份，無需要打針針送你，冇令你辛苦好耐，遮遮只好安然接受生命最尾呢刻嘅感覺。」

阮小儀「細佬佬」近期身體狀況轉差

「細佬佬」近期身體狀況轉差，曾被醫生診斷出患有心臟腫瘤並不時進出醫院，阮小儀亦曾明言珍惜與「細佬佬」相處時光，由最初叫「細佬佬」加油，到現在叫牠要放心遮遮：「傻佬仔，你唔使再咁辛苦㗎喇，唔好迫自己，順住生命要你點行就點行啦，遮遮而家已經有人照顧住，看護住，所以你可以pass畀佢㗎喇！」

相關閱讀：阮小儀罕談老公「超強優點」 全因一個優點決付託終身：舒服到似屋企人

阮小儀送別「細佬佬」後發生靈異事件

「細佬佬」近期身體狀態變差，阮小儀亦曾向牠說：「因為都知道大家已經盡力，遮遮同哥哥明白的，希望佬仔都明白，不用牽掛，要走就走。Love love love u。」今日「細佬佬」離去後，阮小儀在社交平台撰長文送別，但送別後發生了一件靈異事件，有朋友看完送別PO，不單看到耶穌光和「細佬佬」的雲，阮小儀忍不住說：「不可思議的佬仔佬事，有冇咁快同我say hi呀，傻佬B！遮遮love u，遮遮love lu！」阮小儀的送PO全文如下：

親愛嘅細佬佬：
遮遮多謝你呢隻管家仔，管咗遮遮13年零9個月，遮遮遇到你，真係非常幸福。

今日2026年6月23日 早上7:30左右，你安詳地喺遮遮懷中，將個頭頭挨住遮遮左邊頸頸而離去。慢慢地感受你嘅心跳停頓，的確唔係好受，但當知道呢啲係佬仔同遮遮最好嘅福份，無需要打針針送你，冇令你辛苦好耐，遮遮只好安然接受生命最尾呢刻嘅感覺⋯⋯

佬仔，記得跟住DeeDee哥哥，佢一定會好似以前咁照顧住你。記得得閒返屋企企，記得偷𥄫遮遮，記得同過往13年幾一樣，記得樣衰衰，但又勁又model咁款就得㗎嘞。

遮遮同你嘅約定，我哋大家都要記住，遮遮知道你喜歡望我個笑笑樣，ok，遮遮會識做。不過你都係，要送返個笑笑樣畀遮遮。

好啦，呢2年辛苦喇，而家一定唔駛入醫院院，唔駛食藥藥㗎嘞，做你嘅快樂天使仔啦！

遮遮love u，遮遮love lu 。
再見啦 細佬佬，阮細佬佬🤍🤍
#遮遮最愛細佬佬too
#細佬佬13歲半要放心遮遮呀

相關閱讀：55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論

阮小儀曾同時間養兩隻芝娃娃

阮小儀曾同時間養兩隻芝娃娃，分別是「Dee Dee」及「細佬佬」，可惜「Dee Dee」於2019年病逝，阮小儀稱「Dee Dee」大約6、7歲左右，小儀媽咪獲士多老闆送贈配種的狗BB，小儀見到「細佬佬」有「Dee Dee」當年的感覺，衝動之下即收養了「細佬佬」：「最初係有啲私心，想細佬佬陪『Dee Dee』，但係『細佬佬』嚟到屋企係被打入冷宮，我點都係偏心『Dee Dee』，入門口第一時間會嗌佢同摸佢先，好笑係我做呢啲動作時，『細佬佬』喺側邊開始呷醋又爭寵，但佢又唔會蝦哥哥『Dee Dee』，心知地位點都大唔過哥哥。」後期「Dee Dee」不適要打「皮下水」，當時小儀稱「細佬佬」似懂得幫手照顧哥哥：「好記得『Dee Dee』，係半夜兩、三點左右抽筋，『細佬佬』睇住我帶『Dee Dee』去醫院，但返嚟只得我一個人拎住毛巾，可能『細佬佬』會奇怪點解唔見咗『Dee Dee』？跟住幾日『細佬佬』好乖咁傍住我，我睇住佢，佢又睇住我。有時會問『細佬佬』有冇掛住『Dee Dee』，佢好似識得咁望住張相。」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
南韓總統李在明下令徹查有女消防員被迫陪酒後跳樓身亡事件。法新社
01:13
南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查
即時國際
6小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
10小時前
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
11小時前
百佳超級市場近年積極調整業務，今年內已有數間分店結業。黃大仙區友fb
百佳半年執5間！竹園商場分店6.29同街坊「講Bye Bye」 網民分析結業兩大原因！
社會
6小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
8小時前
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
飲食
8小時前
余毓興不服指控張栢芝違約案敗訴 委託律師下周向相關執法部門舉報：走刑事調查
余毓興不服指控張栢芝違約案敗訴 委託律師下周向相關執法部門舉報：走刑事調查
影視圈
7小時前