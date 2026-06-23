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鍾雨璇否認模特兒式微轉行 自資出歌後感恩有唱片公司賞識 盼續約再開演唱會

影視圈
更新時間：19:15 2026-06-23 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-23 HKT

鍾雨璇和蘇姗今日一起出席時裝店開幕活動。鍾雨璇從小便參加很多模特兒賽事，也奪得過模特兒比賽冠軍，16歲開始當模特兒，近日她忙於訓練基層小朋友參與服裝設計活動，並親自指導他們行貓步，讓一眾孩子踏上舞台當小模特兒，發揮所長。

鍾雨璇愛唱歌自資出道

問她是否模特兒工作式微所以轉行做歌手？鍾雨璇否認，解釋因為自己喜歡唱歌，2016年開始自資做歌手推出第一首歌，及後簽了唱片公司，即將推出新歌《繁心》，今年是合約最後一年，她很希望能與唱片公司繼續合作下去。

鍾雨璇感謝契媽蘇姍

她坦言：「唱片公司給予我很多機會，我當獨立歌手時開過兩次音樂會，加入唱片公司後也舉行過一次音樂會，希望能有機會公司為我再開演唱會。」她又十分感謝契媽蘇姍，因為每次她舉行演唱會蘇姗也會幫她練歌。

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