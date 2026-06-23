邵子風遇襲｜曾被蝦頭視作丈夫 疑以患躁鬱症為由拖延婚事 公開追呂方老婆70萬寸唐紫睿隆胸

藝人「蝦頭」楊詩敏前男友、YouTuber邵子風今日（23日）於新田一間餐廳進行直播時，突遭一名光頭男狂毆至血流披面，警方隨後以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名男子。邵子風多年來在娛樂圈一直充滿爭議，並曾公開表示患有情緒病。這次遇襲事件，再次讓這位話題人物的過往恩怨浮出水面。

邵子風與蝦頭錯愛多年

邵子風最為人熟知的一段情，是與藝人「蝦頭」楊詩敏的戀情。兩人在2015年公開認愛，邵子風同時身兼男友與經理人角色，兩人極速在西貢同居，並經常以情侶檔姿態示人。

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邵子風以躁鬱症拖延婚事

當時蝦頭早已將他視為終身伴侶，為了給男友驚喜並成為「真正有吸引力的女人」，她展開地獄式減肥。在短短三個月內狠甩35磅，體重由153磅降至118磅，更將成果寫成書《蝦哈笑Keep Fit通勝》。然而，當蝦頭提及婚期時，邵子風卻屢屢以患有躁鬱症為由拖延，令婚事不了了之。

蝦頭：最沒自尊的一次感情

這段看似穩定的感情，在2018年因邵子風被爆出與另一女生視像調情並索吻而徹底瓦解。事發後，邵子風發表千字文，爆出兩人其實早在2017年6月已經分手，強調沒有第三者，只是因為自己有情緒病，逼得兩人「要繼續扮情侶」。蝦頭後來在訪問中坦言，這段關係太複雜，工作與生活的摩擦無法解決，加上男方的躁鬱症讓她情緒崩潰，形容這是她「最沒自尊的一次」感情，最終為了找回自己而選擇放手。

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邵子風向呂方太太追數70萬

除了感情爭議，邵子風在圈中亦頻頻惹出是非。2023年10月，他在網上公開向歌手呂方的太太、有「網絡買餸天后」之稱的伍惠寶（Rainbow）追討70萬欠款。他公開了疑似2019年的對話截圖，指對方「已讀不回繼續扮無嘢」。

邵子風狙擊伍惠寶

伍惠寶隨後反擊，澄清這是正當的商業入股行為，絕非私人借貸，並發表聲明指已就恐嚇與誹謗報警及交由律師處理。然而事件峰迴路轉，伍惠寶後來神不知鬼不覺地刪除了該聲明，卻被邵子風一早截圖並發文嘲諷：「說好的已經報警？聲明過就係聲明過，無得抵賴呢！」引發網民熱議。

邵子風唐紫睿公開互數

邵子風的惹火言行也曾波及其他藝人。2016年，女星唐紫睿（Hazel）參加《G1格鬥會》期間，控訴遭到網絡欺凌，直指有人在網上翻出她10年前的照片，大造文章指她整容和隆胸。外界將矛頭指向當時身為龍小菌經理人的邵子風。

邵子風狂鬧陳淑蘭

節目主持陳淑蘭（蘭子）為此在錄影中途致電邵子風對質，但邵子風以「正在揸車」為由匆匆收線。事後，邵子風在社交平台發文反擊，批評蘭子即興打電話訪問是「犯了專業主持的錯」，更指對方藉節目搞私人恩怨。面對邵子風的言論，蘭子冷待回應，而邵子風則堅稱自己只是「公開評論」，否認是在背後搞是非。