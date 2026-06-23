Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申父親節三代同堂感觸滿瀉 6個半月大囡囡首聲「爸爸」收最大驚喜 11月泳渡35公里驚濤駭浪澳門海峽

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-23 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-23 HKT

方力申出席林盛斌（Bob）的《BOBMAN搏命先生》世界巡迴棟篤笑記者會，為好友林盛斌撐場，他指老友會互相支持，之前也有為其Talk show擔任嘉賓，今次Bob沒請嘉賓，也會到澳門撐場。小方表示11月也將游渡海泳到澳門，今次挑戰35公里，7年前環島泳游了45公里，不過今次浪會比較大，也需要申請澳門及內地的水域批文。

方力申盼女兒岸上打氣

小方指女兒IsIa已6個半月大，希望屆時女兒在岸上等他，而太太葉萱（Maple）也表明怕暈船浪不會坐船陪他，也會到岸上等他完成。

方力申古惑女「奸計得逞」融化爸爸

為了這次挑戰，他稱要準備練水，每日1、2小時，因此少了時間陪女兒，「她之前都不是自主表情，但現在大家逗她都會笑，更會喊扭媽咪抱，會有奸計得逞的表情，是個戲子！但我們都中計，都忍不住寵她，因為聽說喊得多會有創傷。」

方力申父親節摸酒杯底 

問到過去的父親節如何慶祝？小方表示冧爆，和家人們吃飯，「當下太太喂女兒食奶、我則和爸爸摸酒杯底，又是兒子又是父親，我請媽咪拍下，覺得畫面很有意義。」小方指今早出門前，摸女兒鼻子逗她玩邊講「爸爸」，終於在十多次後，很確定聽到女兒講了第一聲爸爸，問太太吃醋嗎？他笑言女兒上星期喊媽媽了，「這算是我父親節最好的禮物。」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
22小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
10小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
7小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
9小時前
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
南韓總統李在明下令徹查有女消防員被迫陪酒後跳樓身亡事件。法新社
南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查
即時國際
4小時前
百佳超級市場近年積極調整業務，今年內已有數間分店結業。黃大仙區友fb
百佳半年執5間！竹園商場分店6.29同街坊「講Bye Bye」 網民分析結業兩大原因！
社會
5小時前
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
飲食
6小時前
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
時事熱話
7小時前