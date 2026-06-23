方力申父親節三代同堂感觸滿瀉 6個半月大囡囡首聲「爸爸」收最大驚喜 11月泳渡35公里驚濤駭浪澳門海峽

方力申出席林盛斌（Bob）的《BOBMAN搏命先生》世界巡迴棟篤笑記者會，為好友林盛斌撐場，他指老友會互相支持，之前也有為其Talk show擔任嘉賓，今次Bob沒請嘉賓，也會到澳門撐場。小方表示11月也將游渡海泳到澳門，今次挑戰35公里，7年前環島泳游了45公里，不過今次浪會比較大，也需要申請澳門及內地的水域批文。

方力申盼女兒岸上打氣

小方指女兒IsIa已6個半月大，希望屆時女兒在岸上等他，而太太葉萱（Maple）也表明怕暈船浪不會坐船陪他，也會到岸上等他完成。

方力申古惑女「奸計得逞」融化爸爸

為了這次挑戰，他稱要準備練水，每日1、2小時，因此少了時間陪女兒，「她之前都不是自主表情，但現在大家逗她都會笑，更會喊扭媽咪抱，會有奸計得逞的表情，是個戲子！但我們都中計，都忍不住寵她，因為聽說喊得多會有創傷。」

方力申父親節摸酒杯底

問到過去的父親節如何慶祝？小方表示冧爆，和家人們吃飯，「當下太太喂女兒食奶、我則和爸爸摸酒杯底，又是兒子又是父親，我請媽咪拍下，覺得畫面很有意義。」小方指今早出門前，摸女兒鼻子逗她玩邊講「爸爸」，終於在十多次後，很確定聽到女兒講了第一聲爸爸，問太太吃醋嗎？他笑言女兒上星期喊媽媽了，「這算是我父親節最好的禮物。」