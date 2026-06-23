盧惠光兩子顏值直逼人氣偶像可原地出道 細仔爆肌身形勁吸睛 老竇因一事豪氣宣布「唔拍」收工

前香港拳王盧惠光與已故前妻黎淑賢育有盧俊諺（Jacky）及盧俊希（Jovan）兩個兒子，盧惠光離婚後選擇不再婚，父兼母職照顧兒子，不惜花盡「棺材本」供兩名兒子到英國留學，而兩兄弟亦十分長進，不僅顏值極高、身形高大，而且各自在學業和才藝上取得不俗的成就。

盧惠光兩個仔秘密為老竇送驚喜

盧惠光日前在小紅書貼上一段影片，兩個仔在父親節當日秘密為老竇送驚喜，片中所見，盧惠光起初一臉不耐煩，邊行邊抱怨父親節都要開工拍攝，想不到原來「開工」只是煙幕，正當盧惠光瀕臨黑面期間，兩個仔突然驚喜現身，聽到他們叫「光哥」，逗得盧惠光笑不攏嘴，即場豪氣宣布：「我今日唔拍喇！」

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盧惠光看到兩個仔驚喜現身「呆一呆」

盧惠光看到兩個仔驚喜現身，本能反應「呆一呆」，但很快展露出燦爛和欣慰的笑容，他一臉茫然地問：「你個衰仔唔係約咗人踢波咩？你又話畀我聽要去食飯？」大仔隨即貼心地回應：「父親節呀，光哥，梗係要過嚟陪你啦！」盧惠光秒被融化，對着他們說：「I love You！」後，三父子深情擁抱，畫面十分溫馨。盧惠光與黎淑賢離婚後，兩個兒子交由他撫養，多年來對兒子盧俊諺、盧俊希非常愛錫，兩子漸漸長大，三父子的關係更如兄弟般相處愉快。雖然大仔盧俊諺曾經在泰國校園電影《The One You Love》擔正做男主角，獲網民大讚似足韓星朴海鎮，盧惠光曾考慮過安排大仔入行，但想不到盧俊諺拍戲只屬玩票性質，堅持要完成學業，最終畢業於英國著名學府巴拉福特大學（University of Bradford），主修物理治療學士課程，畢業後再學針灸，實行雙管齊下醫人，目前盧俊諺已經香港執業，亦專注照顧爸爸的健康。

盧惠光盡耗棺材本供兩子出國讀書

盧惠光為栽培兩子成才，曾表示自己盡耗棺材本供他們到外國讀書，之前他就曾年花30萬供大仔留學，細仔盧俊希目前在英國讀書，盧惠光說：「做老竇供書教學不求回報，做仔都唔使養我，讀書係為佢哋自己嘅將來，千萬唔好話為咗老竇，成功與否都唔好怨我，我已盡力畀你哋所需。」盧惠光亦曾表示看見兒子學成歸來，當初節衣縮食供書教學都很值得。盧惠光兩個仔都亦遺傳父母的優良基因，細仔盧俊希成長速度驚人由一臉稚氣的小男生變成小鮮肉，身形比爸爸和哥哥還要高，倒模媽咪黎淑賢顏值極高比爸爸更有星味。盧俊希盡得爸爸的武術真傳，9歲時學過跆拳道並曾奪全區冠軍，盧惠光稱兒子的「一字馬」技巧勝過他：「因為我有教他踢腳，他以泰拳方式踼法，所以嗰種力好勁。」盧俊希長大後操得一身強勁肌肉，胸肌、朱古力腹肌相當吸睛，絕對可以原地出道，盧惠光笑指：「操到咁大隻邊度夠佢揪啊！黐線嘅！兩兄弟夾埋恰我死X梗啦！」在鏡頭前man爆的盧惠光，對照顧兒子亦有一套心得，因他不時要出拍戲，所以一直管教很嚴，不時提醒兒子不要吸毒，第二不要跟人打架，第三不要飲醉酒撩事鬥非，而且父子間最緊要坦誠，假如兒子有事瞞自己，他會覺得很好嬲。

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