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Stray Kids新世巡12月襲啟德 Felix簽名足球22萬成交贏荷里活巨星

影視圈
更新時間：14:15 2026-06-23 HKT
發佈時間：14:15 2026-06-23 HKT

人氣韓國男團Stray Kids繼去年《dominATE世界巡迴演唱會》大獲成功後，今日宣布全新世巡《RUN IT》，消息一出即令全球粉絲（STAY）瘋狂。今次巡演規模龐大，亞洲站行程由韓國出發，橫跨日本東京、名古屋、大阪、福岡、香港、台灣、泰國及新加坡，直至2027年3月。香港站定於12月5日在啟德主場館舉行，售票詳情稍後公布。宣傳海報更附有「AND MORE」字樣，相信北美、歐洲、拉丁美洲等地的演出日期將陸續曝光。

Felix支持UNICEF

此外，成員Felix近日再度以實際行動展現其影響力，他早前出席蘇富比慈善拍賣會，捐出一個附有親筆簽名的代言名牌足球，拍賣行原本估計成交價約2,000美元，惟由於Felix人氣極旺，加上世界盃熱潮帶動，最終以28,160美元（約22.1萬港元）高價成交，遠超預期。所得款項將全數撥捐兒童慈善機構UNICEF。Felix捐出的足球是全場最受矚目的拍品，成交價亦遠高於多位荷里活巨星的同類拍品，例如演員佐殊夏利（Josh Hartnett）的簽名足球僅以2,816美元（約22,100港元）售出。

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