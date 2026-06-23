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港姐2026丨12位候選佳麗展首個外景拍攝 師姐馮盈盈領軍吸引不少途人目光

影視圈
更新時間：11:10 2026-06-23 HKT
發佈時間：11:10 2026-06-23 HKT

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗已經順利誕生，今屆佳麗普遍擁有高學歷，超過半數為碩士畢業生，日前她們在電視城首晤傳媒後，正式展開集訓和拍攝的工作。

12位候選佳麗展開首個外景拍攝

12位候選佳麗今早（23日）06時30分𠝥在高鐵站集合，乘坐高鐵出發到湖南展開首個外景拍攝，12位佳麗以運動服飾亮相，表現精神奕奕，率先在車站內拍攝花絮。

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馮盈盈黃嘉雯陳德懿展現師姐風範

12位候選佳麗分別是1號袁絲珩、2號李澤欣、3號李澄晴、4號譚雅文、5號魏欣、6號盧蔚晴、7號楊媛媛、8號鄧匡閔、9號周芳姿、10號陳梓穎、11號顏懿菲和12號湯家琳的首個湖南外景拍攝之旅，大會安排了三位師姐馮盈盈、黃嘉雯、陳德懿同行出發，三位師姐亦親切跟她們打招呼，展現師姐風範，吸引不少途人目光。

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