港姐2026丨12位候選佳麗展首個外景拍攝 師姐馮盈盈領軍吸引不少途人目光

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗已經順利誕生，今屆佳麗普遍擁有高學歷，超過半數為碩士畢業生，日前她們在電視城首晤傳媒後，正式展開集訓和拍攝的工作。

12位候選佳麗展開首個外景拍攝

12位候選佳麗今早（23日）06時30分𠝥在高鐵站集合，乘坐高鐵出發到湖南展開首個外景拍攝，12位佳麗以運動服飾亮相，表現精神奕奕，率先在車站內拍攝花絮。

相關閱讀：港姐2026丨12位候選佳麗首晤傳媒 大熱吳倬希陣前退賽 落選華姐陳梓穎反彈頂上

馮盈盈黃嘉雯陳德懿展現師姐風範

12位候選佳麗分別是1號袁絲珩、2號李澤欣、3號李澄晴、4號譚雅文、5號魏欣、6號盧蔚晴、7號楊媛媛、8號鄧匡閔、9號周芳姿、10號陳梓穎、11號顏懿菲和12號湯家琳的首個湖南外景拍攝之旅，大會安排了三位師姐馮盈盈、黃嘉雯、陳德懿同行出發，三位師姐亦親切跟她們打招呼，展現師姐風範，吸引不少途人目光。

相關閱讀：港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師