8點直樂VIURIETY丨邱士縉親解後援會解散：感激八年付出新舊兩方已完成交接 楊樂文失落釜山男配但享受過程

MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）及譚玉瑛昨晚出席ViuTV直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，三位鏡仔在烹飪環節為香港聾人足球隊及現場觀眾炮製名菜「打邊爐」，親手準備湯底及火鍋鮮料，笑言為平時演出慶功必備營養美食希望與大家分甘同味。在水果常識搶答環節中，三位MIRROR跳舞擔當大騷舞技輪流freestyle喚起粉絲尖叫，Stanley更連環劈一字馬「失敗」引起滿堂笑聲；Frankie答題時似乎對香蕉情有獨鐘，不論任何提問均飛身搶香蕉咕𠱸，Lokman及Stanley搶答香蕉及林杮但錯誤後，竟故作發脾氣高呼「食蕉啦」「食杮啦」讓多年主持兒童節目的譚玉瑛姐姐笑罵粗魯！

陳瑞輝首度現場獻唱新歌

陳瑞輝在直播節目上深情演唱新歌《是日戀愛》，與楊樂文、邱士縉受訪時，坦言首次在觀眾面前現場獻唱心情緊張，慶幸經理人與工作人員對他表現滿意，但亦不敢自滿將繼續努力，期待能於不久將來公開演唱，Lokman則預告在年底演唱會上Frankie必定有機會再唱。

楊樂文自選Deep V露紋身造型

楊樂文早前憑劇集《存酒人》提名釜山國際電影節全球OTT大獎「最佳男配角」獎，剛從韓國返港的Lokman雖然未能成功得獎，但亦表示：「有少少失望喺心裡面，但只係其中一種成份，心情再複雜少少。難得有個自己鍾意嘅角色當然想佢行遠啲、想得到人哋肯定，但因為好多原因，原來未係喎，唔緊要起碼有見過咁大場面感受下氣氛。」他對各位提名演員在紅地氈上的表現尤其深刻，自己則採較輕鬆心情，而超低胸露出紋先的造型亦由自己親自挑選：「係我揀嘅！試嘅時候好似冇咁Deep V，但幾好呀大家鍾意。（特意騷紋身？）特登！有問過可唔可以露紋身先。」更對突如其來公布男配角獎一刻感到愕然：「我坐低心情都還好，我又冇睇流程，無端端到最佳男配角，咁快到我？心跳就開始嚟、耳仔開始紅喇！」典禮過程中，Lokman笑言不熟悉當地行情，到場略感怕醜，因此未有集郵；在韓國行程中，亦未有太多時間四出遊覽，只到附近海灘散步：「去行咗個海灘，食咗幾餐飯，之後因為攰所以返酒店唞下。」

邱士縉與未婚妻共舞短片非婚禮預演

邱士縉日前在社交媒體分享與未婚妻李炘頤（Alina）旅遊時拍攝的跳舞片段，笑指並非預演婚禮首支舞步，純粹在工作空檔旅遊時，在人煙稀少的地方拍一段短片：「係佢提出要拍，咁啱見到段Reels好得意，就話不如我哋都跳。」但表示年底舉行的婚禮上，跳舞亦是不可或缺的環節：「多數會有，始終我哋兩個本身都跳舞。不過First Dance形式唔係為表演畀大家睇，係等大家開心啲一齊放鬆玩。」

Stanley粉絲後援會月初突發解散，在社交媒體疑似以限時動態回應事件的表情符情符號，更一度引起部份粉絲不滿，Stanley回應事件時澄清指：「件事望落好似突然解散，但其實早幾個月已經講咗。最大原因係佢哋打咗八年工，有啲攰想退落嚟，交畀其他人處理。」Stanley更表示中間物色新人接手後援會，更曾經有新舊後援會同時應援，目前兩方已正式成功完成交接。至於在限時動態疑似回應，Stanley則表示：「呢個表情符號我就唔加任何回應，我係一個咩人，我深信粉絲好清楚。我唔想件事太誇張去發酵，所以唔特別回應。」坦言明白經營後援會的粉絲無償打工足足八年，非常理解需要轉手：「好感激佢哋嘅付出，無條件去支持。」至於事件有否令自己流失粉絲？Stanley直指：「相處咁多年，佢哋一定知我點對佢哋！我深信某程度上，佢哋會留戀舊嘅Fans Club，轉去新嘅都需要磨合，呢件事好正常。」

邱士縉客串《慾望寄生》僅一日戲份

另外，香港電影《慾望寄生》今晨舉行開鏡拜神，據指有份參與演出的Stanley未現身儀式，他表示僅為客串性質，在監製伍健雄、導演吳家偉邀請下客串一日戲份，因此未特別現身開鏡，交由一眾主演負責。