《夏日麼麼茶》阿牛近況曝光 爆紅後人財兩空重新出發 曾欠債百萬抵押房產離婚收場

馬來西亞「國民歌手」阿牛（陳慶祥）憑藉一曲《對面的女孩看過來》紅遍華語樂壇，早年更因參演任賢齊、鄭秀文主演的電影《夏日麼麼茶》而廣為港人熟知。近日，他接受YouTuber西西歪的網上節目訪問，宣傳新專輯《星雲》，分享自己從爆紅到低谷，再為堅持電影夢而不惜負債百萬的辛酸歷程。阿牛坦言，為了拍攝首部自編自導自演的電影《初戀紅豆冰》，曾承受超級大的壓力，更要放下身段向劇組人員求助。

阿牛拍《夏日麼麼茶》爆紅

談及令他在香港一炮而紅的電影《夏日麼麼茶》，阿牛憶述當時的試鏡經歷仍然覺得不可思議。他透露，當時他與光良一同前往試鏡，首次與任賢齊、鄭秀文等巨星合作，第一場戲就緊張到無法正常發揮，「我完全講不到台詞，然後我耳朵熱到...」幸好導演和演員們都非常友善，才讓他慢慢放鬆下來。這次寶貴的經驗不僅為他打開了香港市場，也為他日後的電影夢埋下了重要的種子。

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阿牛為拍《初戀紅豆冰》耗盡積蓄

音樂事業如日中天，但阿牛心中始終有一個導演夢。為了執導充滿大馬情懷的電影《初戀紅豆冰》，他毅然投入所有積蓄，甚至不惜賣樓、負債百萬。他分享，其實最初他找到一位老闆願意投資，但就在台灣記者會舉行前幾天，對方突然反悔拒絕投資，但由於他開拍電影這件事早已曝光，即使曾被王菲經理人邱瓈寬勸阻，最終他仍決定繼續開拍電影。他曾經後悔沒有聽對方的勸告，面對資金缺口，他只能鼓起勇氣向劇組工作人員交代付不出薪酬：「對不起我沒有錢，請你們幫我，我過後唱歌賺錢還給你們。」這份對電影的執著與熱愛，讓身邊許多朋友深受感動，紛紛表示支持他，最終才讓這部作品完成。他說：「最後拍完這部電影的錢是100萬馬幣（約189萬港幣），當時我屋子也押出去了，能押的就押。」電影2010年在香港及馬來西亞等地舉行首映禮，本來以為反應會不錯，但各地票房都不算大賣。他最後度過了一段時間的負債生活：「我欠的錢，差不多可以買三輛車。」但他很感謝朋友與家人的支持。2014年後，阿牛抱着因事業遇上瓶頸的失落感，前往中國發展，最後獲台灣唱片製作人賈敏恕鼓勵重新創作歌曲。

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阿牛爆紅後一度迷失

阿牛因《對面的女孩看過來》一曲爆紅，再因電影《夏日麼麼茶》在各地知名度大升，阿牛的事業迅速攀上高峰，但也讓他一度陷入迷失。他坦言，爆紅後有一段時間感到非常不適應，甚至想過轉行。經過多年的沉澱與漂泊，他才逐漸找回自己：「哦，我就是阿牛，我是馬來西亞人來的。」這句簡單的感悟，是他與自己和解，並完全接納大馬本土文化身份的標誌，不再因為寫不出比《對面的女孩看過來》更紅的歌而情緒低落、產生壓力。儘管為電影路吃盡苦頭，阿牛至今仍未放棄他的導演夢。他將這些人生的高低起伏視為最寶貴的養分，並將其融入到創作之中。

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阿牛曾為前妻借百萬整牙換16隻牙

其實阿牛的人生不僅經歷事業低谷，感情路亦充滿波折。他於2000年結婚並育有一女，但據傳前妻曾嫌棄其標誌性的「爆牙」，指接吻時會因卡著菜渣而感到噁心。為了挽回太太芳心，阿牛不惜向公司借貸百萬整容，拔掉16隻牙齒換上人造牙。然而，後來他為了圓導演夢拍攝《初戀紅豆冰》，雖然電影在《第一屆金箏獎》橫掃五獎大獲好評，但票房失利卻讓他押上物業、欠債纍纍。有傳這龐大的經濟壓力最終導致兩人離婚收場。歷經高低起伏，阿牛早年已在內地節目《嗨唱轉起來》重新出發，誓言以好音樂回饋歌迷，展現出堅韌的生命力。

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